El Papa expresó por primera vez su apoyo a las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Austen Ivereigh, biógrafo católico del Sumo Pontífice en el Reino Unido y autor del libro El gran reformador, considera que el Santo Padre es un defensor acérrimo de los derechos civiles entre parejas homosexuales.

¿Por qué se dice que lo declarado por el papa Francisco es un hito en la Iglesia católica?

Es coherente con lo que siempre ha sostenido cuando era arzobispo, pero ahora es muy significativo porque por primera vez lo está diciendo como papa. Eso significa que, en los países donde no existe ese reconocimiento de los derechos civiles de parejas homosexuales, la población sepa lo que él piensa sobre esa cuestión.

¿Cuál es la postura del Sumo Pontífice frente a la unión civil de personas del mismo sexo?

Él está convencido de que el matrimonio gay es imposible, pero eso no quita que las parejas homosexuales no tengan derechos civiles, es decir, el derecho a visitarse en los hospitales, derecho de ser parte de la familia o derecho a heredar propiedad, él cree que corresponde a todas las parejas sin importar su sexo.

Entonces… ¿eso no quiere decir que el Papa está contradiciendo a la Iglesia?

Él tiene una posición bien marcada a favor del matrimonio como una institución única basada en la relación entre hombre y mujer, abierto a los hijos y todo eso. El hecho de que la Iglesia católica crea que el matrimonio tiene esa característica estrictamente particular no significa que debería perjudicar a parejas que no conforman con esa particularidad.

¿Qué es lo que pide el papa Francisco?

Él está a favor de que todos tienen derecho a una familia en el sentido amplio, vínculos entre pertenencia de confianza de amor, compromiso de largo plazo, ese tipo de relación debería ser favorecido por la ley.

En ese sentido ninguna persona o pareja homosexual debería estar excluida de ese derecho a formar una familia y la familia tiene muchas formas. En ese sentido, él está reconociendo que el amor y las relaciones permanentes existen de varias formas y todas necesitan estar respaldadas por la ley y por los diferentes estados que no lo reconocen.

¿Cuál cree que sea la postura del Vaticano?

El papa Francisco no está favoreciendo a las parejas gay en particular, está simplemente diciendo que no deberían ser discriminadas y, en ese sentir, creo que está siendo conforme con el pensar de muchas conferencias episcopales, por ejemplo: España, Francia, Alemania, han mantenido esa misma postura desde hace años.

¿Por qué sorprendió tanto el anuncio en América Latina?

Su postura no es diferente de las posturas de los obispos franceses o de los obispos italianos. Ahora, visto desde países africanos o de América Latina, muchos lo tomarán como algo excepcional. Por ejemplo, en Argentina, cuando en el 2010 se legalizó el matrimonio homosexual y el papa Francisco, que en aquel entonces era arzobispo de Buenos Aires, estuvo en contra, pero recalcó que estaba a favor de los derechos civiles entre personas del mismo sexo porque esa siempre fue su bandera y la defendió.

