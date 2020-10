“Me tiró el virus pa' fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme”, con esas palabras se despidió el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica del Senado y la política activa de su país. Junto con él, su homólogo Julio María Sanguinetti también anunciaba su renuncia al escaño que la ciudadanía le otorgó.

Ambos mandatarios fueron despedidos entre lágrimas y aplausos en un Legislativo cuyos representantes dejaron por un momento las diferencias políticas y se juntaron para ovacionarlos.

La despedida de Mujica

Pese a que el expresidente (2010-2015) deja su escaño y su participación activa, a los periodistas que lo increparon por esta decisión mencionó que seguirá de cerca los aconteceres políticos porque “el homo sapiens es un animal político, porque es un animal gregario, vive en sociedad, no puede vivir como los pumas en soledad”.

Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo. Proveniente de una familia con ascendencia vasca e italiana, desde muy joven siempre estuvo relacionado a la política.

En las épocas de los 60, cuando los movimientos revolucionarios de Latinoamérica estaban en su auge, en Uruguay se crea el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), un grupo armado que llevó adelante una guerrilla. Es entonces cuando en 1964 Mujica se unió para participar de la guerrilla.

En una ocasión recibió seis balazos y fue detenido.

Uno de los hechos más icónicos fue cuando lo encarcelaron en 1971 y se fugó junto a otros 100 tupamaros por un túnel de 40 metros.

En 1972 fue derrotado y puesto en prisión nuevamente. Sin embargo, en 1973 comenzó la dictadura cívico-militar (que se extendió hasta 1985) y allí inició una etapa en la que fue trasladado, incomunicado prácticamente en su totalidad y torturado.

Finalmente, fue liberado en marzo de 1985.

