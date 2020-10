Ministerio de Salud de Brasil comprará posible vacuna china contra la COVID-19 pese a oposición de Bolsonaro

El Ministerio de Salud de Brasil anunció este último 20 de octubre que el país añadirá la candidata a vacuna de China contra el coronavirus (CoronaVac) a su programa nacional de inmunización, pese a la disputa política y económica sobre su uso.

Eduardo Pazuello, titular de Salud, indicó que se llegó a un acuerdo con el estado de Sao Paulo, que está ayudando a testar y producir la candidata a vacuna, para comprar 46 millones de dosis con el objetivo de que sean administradas desde enero del 2021.

Esa iniciativa se suma a la negociación de un contrato para adquirir 100 millones de dosis de la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Este antídoto, al igual que la de Sinovac, se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos en Brasil, una de las mayores áreas de pruebas debido a sus altas tasas de contagio.

Desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, la vacuna de CoronaVac se vio atrapada en el centro de una batalla política en Brasil.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyo gabinete ha vivido tensiones con el gigante asiático, se refirió a ella como la vacuna “de ese otro país” y se resistió a usarla, presionando en su lugar por hacerse con dosis de la de Oxford.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, uno de los mayores rivales políticos del mandatario de ultraderecha, impulsó para que Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil firmaran un acuerdo para probar y producir la vacuna en este estado.

Bolsonaro desmiente adquisición

Jair Bolsonaro ha desmentido este miércoles 21 de octubre al Ministerio de Salud y aseguró que Brasil no comprará la vacuna china contra la COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, el líder brasileño respondió al ministro Eduardo Pazuello, luego de que sus seguidores le reclamaran por la destitución del funcionario que en la víspera aseguró que si se compraría la CoronaVac.

Bolsonaro insiste en no usar la vacuna china. Foto: captura Facebook

“Todo se aclarará hoy. No compraremos la vacuna de China”, ha asegurado Bolsonaro, que poco después ha dado más detalles en un segundo mensaje. “El pueblo brasileño no será conejillo de indias de nadie. Mi decisión es no adquirir esta vacuna” y ha explicado que cualquier vacuna debe pasar antes los filtros de los supervisores locales.

