Adriana Salvatierra aseguró que Luis Arce conducirá “por un buen camino” el proceso de la reconstrucción de Bolivia

El Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, anteriormente liderado por Evo Morales, salió victorioso en las elecciones presidenciales del 18 de octubre , esta vez, al mando de Luis Arce Catacora, con más del 50% de los votos hasta el momento.

Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado de Bolivia y dirigente del MAS, afirmó que el exministro de economía en el periodo presidencial de Morales conducirá “por un buen camino” el proceso de reconstrucción del país.

“Luis Arce ha sido ministro de economía durante el mismo tiempo que Evo Morales ha ejercido la presidencia. Es un hombre que conoce las necesidades del país ”, declaró Salvatierra en entrevista para La República.

Luego de los resultados en las elecciones, varios dirigentes del MAS aseguraron que en efecto hubo un golpe de Estado, ¿comparte usted el mismo parecer?

Sí, se ratificaba que existió golpe de Estado por parte de la oposición boliviana. El año pasado ganamos por 47% de los votos y este año, de acuerdo al cómputo oficial hasta el 20 de octubre, vamos por más del 50%. Entonces, eso ratifica que se construyó el relato del fraude electoral para luego propiciar un golpe de Estado y esto tiene una participación y responsabilidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .

En una entrevista para la BBC Mundo, Luis Arce dijo que si Evo Morales “quiere ayudarnos será bienvenido, pero eso no quiere decir que él va a estar en el Gobierno”. ¿Quiere el próximo mandatario alejar a Morales?

Una cosa es el Gobierno, otra cosa es el partido. Lo que manifestó Evo Morales es que él desea contribuir a la formación de los jóvenes y a los movimientos sociales del país. Es legítimo y tiene todo el derecho de regresar a Bolivia. Ahora, que Luis Arce decida si participa o no, es válido. Eso no quiere decir (que haya) un alejamiento .

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Jeanine Añez?

Destruyó la economía del país, persiguió dirigentes, vulneró derechos humanos. Los organismos internacionales lo saben, tuvo una pésima gestión. Hubo 20.500 muertes en el mes de enero. Ha caído el Producto Interno Bruto (PIB) en más de 10 puntos y eso arrojó a los bolivianos a la pobreza. Es una gestión ineficiente por donde la mida.

Después de los ataques a las afueras de la Asamblea en medio de las elecciones del 2019, ¿ha sufrido otras agresiones o amenazas?

Mi domicilio no ha vuelto a ser intervenido y eso es importante resaltarlo. Acosos sistemáticos en medio de publicaciones en redes sociales, pero ya no con la misma agresividad. Eso no quiere decir que no estemos atentos a que pueda resurgir otro movimiento de esas características.

Coronavirus en Bolivia

¿Cuáles son los planes que tiene el nuevo Gobierno con los ciudadanos para evitar un rebrote? ¿Sabe usted algo de eso?

Nosotros debemos de restructurar el sistema de salud. El primer intento que se inició fue con el Sistema Único de Salud, que ordena una reestructuración en los hospitales de acuerdo a los niveles de atención. Un fortalecimiento con un plan con más de 50 hospitales, y una inversión de más de 200 millones de dólares, solo para el primer año de esa puesta en marcha. Progresivamente implicaría mayores inversiones.

Yo sé que es una tendencia en América Latina. En Sudamérica principalmente, el sistema de salud es bastante precario , pero creo que ese, sin duda, es un énfasis en el que cual debe basarse la nueva gestión.

