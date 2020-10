Valeria Silva: “Se ha confirmado que en Bolivia hubo golpe de Estado en 2019”

El resultado preliminar de los comicios electorales en Bolivia dan como virtual ganador a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). Valeria Silva, expresidenta de la Comisión de Justicia en la Asamblea Legislativa Plurinacional e integrante del MAS, considera que esto es una prueba contundente de que en 2019 no existió el fraude electoral del que se les acusa.

–¿Qué significa la victoria del MAS para Bolivia y la región?

Para Bolivia es una esperanza ante la situación de incertidumbre en la que estaba sometida, en un contexto de golpe de Estado y mal manejo de la pandemia. El triunfo de Luis Arce viene acompañado de esa esperanza y también de reivindicación. Para el orden geopolítico latinoamericano significa un puente progresista que se está fortaleciendo desde Ciudad de México, con Andrés Manuel López Obrador, hasta Buenos Aires, con Alberto Fernández.

–¿Cómo asume ahora el MAS las acusaciones de fraude en las elecciones del 2019?

Hace un año los resultados fueron similares. Evidentemente los actores son diferentes hoy, pero se ha confirmado lo que algunos políticos conservadores estaban poniendo en duda: que en Bolivia hubo golpe de Estado en 2019. Y este 18 de octubre los bolivianos y bolivianas reafirmaron su voluntad de vivir en democracia y bajo un modelo equitativo y progresista.

–Evo Morales anunció su intención de regresar a Bolivia. ¿Tienen pensada alguna iniciativa legislativa para permitirlo?

No, ahora mismo no. Pero está claro que el compañero Evo Morales, como el resto de personas que hoy están siendo víctimas de persecución política, tiene la libertad de retornar a su país y enfrentar, en democracia y en justicia, cualquier cargo que existiera contra él. Los resultados han demostrado que no se ha cometido ningún delito electoral del que se nos acusa, como el fraude. La historia ha absuelto las dudas.

–Hay temores en la comunidad internacional sobre posibles represalias contra el Gobierno interino, ¿puede garantizar que no será así?

Lo que puedo hacer es citar el discurso del presidente electo, Luis Arce Catacora, que la noche de las elecciones dio un mensaje de conciliación, certidumbre y estabilidad; a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral se haya retrasado más de tres horas en la autorización para difundir los números a boca de urna. Esa es la propuesta electoral del MAS y precisamente lo que merece Bolivia después de un golpe fascista. Es la gran diferencia que tenemos con el Gobierno de facto.

