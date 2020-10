El 25 de julio, una mujer falleció por la COVID-19, mientras se encontraba en el interior de un avión en el aeropuerto de Texas, Estados Unidos (EU. UU.). Así lo informaron el domingo 18 de octubre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

La mujer, de aproximadamente 30 años, se dirigía al estado de Arizona. De acuerdo a funcionarios del condado de Dallas, probablemente no sabía que estaba infectada de coronavirus y en ese momento no se relacionó el deceso con el SARS-CoV-2, reportó BuzzFeed News.

El juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, acotó que la pasajera habría presentado problemas para respirar, por lo cual tuvo que recibir oxígeno en al avión que permanecía en una pista del estado de Texas.

Para Jenkins, este fue un “recordatorio de que no hay restricción de edad para la COVID-19” , por lo que sugirió “encarecidamente a las personas que no piensen que son invencibles a la COVID-19 porque ellos no creen que están en una categoría de alto riesgo”.

El lunes 19 de octubre, los CDC emitieron una “fuerte recomendación” para que todos los viajeros y empleados en aviones, trenes, autobuses, metro, taxis y demás vehículos de transporte compartido de EE. UU. usen mascarillas.

“La utilización amplia y rutinaria de mascarillas faciales en nuestros sistemas de transporte protegerá a los estadounidenses y brindará la confianza para que, una vez más, podamos viajar con seguridad, incluso durante esta pandemia” , señalaron en un comunicado.

Esta recomendación oficial también incluye el cubrimiento del rostro en los centros de abordaje de transporte, como estaciones de tren y aeropuertos.

EE. UU. sigue en el primer lugar de países con más contagios y muertos por coronavirus. Según el sitio web de referencia en cuanto a estadísticas en tiempo real, Worldometers, tiene 8 499 072 infectados y 225.881 víctimas mortales.

