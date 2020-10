“Me ha echado la pandemia”, dice José Mujica tras anunciar su retiro de la política activa

José Mujica, presidente de Uruguay en el periodo 2010-2015, anunció su retiro oficial de la política activa tras presentar su renuncia al Senado. En una carta leída durante la sesión extraordinaria de la cámara, el exmandatario aseguró que su dimisión es producto de la situación de pandemia por COVID-19 que vive el mundo y su país.

Mujica, de 85 años, padece una enfermedad inmune y el pasado 27 de setiembre adelantó su decisión de abandonar su escaño. “Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida”, declaró entonces, momentos previos a emitir su voto para las elecciones departamentales y municipales.

En su carta de despedida al Senado, Pepe Mujica precisó que no abandona la política por completo y que se va contento por el desempeño que logró.

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. (Pero) esto no significa el abandono de la política sino el abandono de la primera fila", señaló.

"Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia”, añadió.

Mujica es uno de los principales dirigentes del partido izquierdista Frente Amplio (FA) y llegó a ser presidente siendo uno de los políticos más populares y a la vez más resistidos del país por su pasado guerrillero. Su estilo alejado de protocolos y sus discursos en plataformas globales volcados a valores humanos poco usuales en el lenguaje político lo convirtieron en un personaje buscado por medios de todo el mundo.

No se retira solo. Este martes presentará también su renuncia al Senado otro expresidente, Julio María Sanguinetti (1985-1900 y 1995-2000), del Partido Colorado (PC, centro).

Con información de AFP.

