El vicepresidente del Partido por la Democracia (PDD) de Chile, Francisco Vidal, confirmó su candidatura a la presidencia, luego de que descartara postular a la gobernación metropolitana, oportunidad que recayó en la exministra de Salud Helia Molina.

“Efectivamente les dije lo siguiente: ‘Voy a competir en la presidencial’. (...) Dado que muchas personas me han dicho que postule a la precandidatura del PPD, llamé a los parlamentarios y les dije que estaba dispuesto”, dijo el también exvocero de Gobierno de Michelle Bachelet al diario La Tercera.

En una entrevista a la radio ADN, el político habló sobre los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión: “Lo que me convenció después de un largo proceso es que nunca hemos estado tan mal como centro-izquierda desde 1990. Nunca los partidos que conformamos la centro-izquierda hemos estado tan débil como hoy día. Eso fue un incentivo para mí”.

Luego afirmó que las opciones que existen ahora para votar no lo convencen: "Tenemos como 10 o 12 precandidatos y estamos en una situación tremenda, porque si la elección presidencial fuera este domingo, tendríamos que tener una opción de votar entre Jadue y Lavín, y yo no quiero esa opción”.

Además, comentó que la decisión del Consejo nacional sobre el proceso que se realizará para definir la carta presidencial será el 5 de diciembre: "En ese consejo se va a definir el mecanismo por el cual el PPD va a definir a su precandidato presidencial. Son tres, uno a puerta cerrada, que es el consejo nacional, que no me gusta. Otro que es la primaria nacional, la que me gusta a mí y otro que es por encuesta”.

El exministro informó que lanzará su candidatura el domingo después del plebiscito: “No quiero confundir, que la primera tarea es el apruebo”, expresó.

