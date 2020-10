Narcos armados secuestran tren en Río de Janeiro para huir de operativo policial

Equipes do #COE realizam no início desta manhã uma operação nas Comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela.#Denuncie o paradeiro de criminosos, armas e drogas, ligue: 190 @PMERJ ou (21) 2253-1177 @DDalertaRio.#OperaçãoPMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/B7OZ4U7Mz4