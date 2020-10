Residente chino en Londres dice que China controló el virus porque la gente "es más obediente”

El nuevo coronavirus surgió en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (China), y luego en los siguientes meses se propagó por el gigante asiático. Hasta que llegó un punto, mantenido hasta ahora, en que lograron contenerlo.

Y para Xi Lu, un residente chino en Londres (Reino Unido), la razón se debe al comportamiento de la sociedad ante la enfermedad COVID-19. Este domingo 18 de octubre dijo que China pudo controlar el virus SARS-CoV-2 porque la gente “es más obediente”.

“En China, si hay una regla, la seguimos. Si vemos a alguien que no sigue las reglas, no necesitamos castigarlo, debemos asegurarnos de que estén al tanto de sus violaciones de las reglas” , aseguró Xi citado por el diario británico The Sun.

Balance mundial de la pandemia del nuevo coronavirus el 18 de octubre a las 11H00 GMT. Infografía: AFP

Xi, de 31 años, estuvo en Wuhan durante 141 días tras haber viajado desde su casa en Londres en enero para visitar a su familia. Y fue precisamente esta ciudad una de las que aplicó un confinamiento más severo para detener el brote de coronavirus.

China, que al principio de año fue la nación más golpeada por la pandemia, actualmente aparece en el lugar 53 del listado mundial de contagios, con 85.672 y 4.634 muertos de acuerdo al sitio web de referencia en cuanto a estadísticas en tiempo real, Worldometers.

En contraposición, Reino Unido tiene 722.409 infectados, de los cuales 16.982 fueron detectados en las últimas 24 horas, y 43.646 víctimas mortales.

“La mayoría de la gente china, en particular la generación más joven, ha tenido más de 15 años de educación obligatoria. Así que la mayoría de la generación más joven cree en la ciencia. Simplemente sigue lo que dicen los científicos”, subrayó.

Varias naciones de Europa atraviesan una segunda ola de COVID-19. Infografía: AFP

Varias de las medidas aplicadas en China, como el distanciamiento físico o el uso de mascarillas, fueron repetidas en el resto de naciones a medida que iban apareciendo los casos confirmados.

Sus comentarios se produjeron cuando los británicos han llenado algunos bares. Recientemente una multitud hizo compras navideñas sin respetar el distanciamiento de seguridad, ante el temor de que haya un nuevo cierre de locales por la segunda ola vivida en Europa.

“¿Usar la mascarilla? Nosotros usamos la mascarilla. Y les decimos a nuestros padres y abuelos que usen la mascarilla (...). No diríamos ‘vamos a quitarnos la mascarilla porque no puedo respirar bien’, porque sabemos que este virus está ahí” , agregó Xi.

