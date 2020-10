Italia: multan a una pareja por besarse sin tapabocas en la calle

La Policía de Italia multó el pasado 9 de octubre a una pareja de novios con 400 euros por besarse en la calle. Domenico Tavella, de 41 años, y su novia, una extranjera polaca, incumplieron con las normas de seguridad para ayudar a evitar la propagación del coronavirus, ya que se habían retirado el tapabocas, informaron los oficiales que impusieron la sanción.

Según reporta Il Giornale, la pareja lleva más de dos años juntos. No obstante, no pudieron demostrar que conviven, dado que las direcciones en sus documentos eran diferentes, por lo que la multa fue impuesta.

“Mostré las fotos de nosotros dos en el teléfono inteligente y hemos estado juntos durante dos años y medio, pero no me creyeron, no sabía qué hacer”, declaro Domenico.

“Mi novia lloraba, es polaca, solo habla inglés y los agentes le hablaron en italiano, nos separaron e identificaron, n os trataron como delincuentes ”, agregó el hombre, quien apelará la sanción.

Multa de 400 euros a la pareja. Foto: Upday.

De acuerdo con las normas italianas, los tapabocas son obligatorios en interiores y en lugares al aire libre. Sin embargo, si una pareja que convive se encuentra aislada de otras personas, pueden prescindir de su uso. Domenico aseguró que era el caso de él y su novia. “Acabábamos de salir de casa e íbamos a cenar, es inaceptable”, describió.

Los datos del Ministerio de Salud de Italia indican un total de 402.536 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia en el territorio. Los números de fallecidos ascienden a 36.474, mientras que los recuperados suman 249.127.

Italia, últimas noticias: