Profesionales de salud bailan tras simular muerte de un paciente en hospital de España [VIDEO]

Indignación en España. Cuatro empleadas del Hospital Universitario Joan XXIII de la ciudad de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña, aparecen bailando en un vídeo que una de ellas publicó en TikTok, tras simular el deceso de un paciente, pese a la crisis sanitaria por la COVID-19.

Según reveló el portal Diari de Tarragona, en las imágenes, donde aparentan una situación de emergencia, se aprecia cómo una de las profesionales de salud atiende a la supuesta paciente, una de sus compañeras que estaba echada en la camilla.

Posteriormente, realiza un ademán para señalar que la supuesta paciente no muestra signos vitales y le cubre la cabeza con la sábana mientras se la llevan de la habitación. Acto seguido, la paciente se destapa y las cuatro mujeres empiezan a bailar en la sala repleta de herramientas sanitarias.

“Las enfermeras del hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos”, indica el mensaje del usuario que compartió las imágenes en Twitter, donde el clip supera las 100.000 reproducciones.

Por su parte, la dirección del hospital afirmó que el video, que fue subido a una cuenta de TikTok ya borrada, “ha sentado muy mal” en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, pues no identifica a todos los empleados.

La gerencia del centro de salud inició una investigación al considerar que resulta “inapropiado” llevar a cabo este tipo de grabaciones con el uniforme en el interior de sus instalaciones. Además, explicó que se tomarán las medidas pertinentes.

“Te juro que no hay nada que me pueda dar más asco, estas cosas no las voy a entender nunca”, comentó un internauta. Sin embargo, hubo quien respaldó la conducta de las mujeres, alegando que en el entorno profesional “se entiende como un ejercicio de desfogue (…), que se comparte casi como un meme interno de quienes están lidiando con la muerte”.

España, últimas noticias: