“Me siento feliz y útil”: doctor jubilado vuelve a atender pacientes por la COVID-19 en Argentina

En medio de la crisis por la COVID-19, una historia protagonizada por un doctor en Argentina ha emocionado a todos. Wilfredo Medrano es un pediatra jubilado que decidió regresar al servicio para atender pacientes con síntomas de coronavirus.

La difícil situación sanitaria que se vive en la provincia de Salta motivó a que el profesional con más de 30 años de experiencia volviera a ejercer su profesión. A sus 68 años, Wilfredo sostiene que será médico “hasta que se pueda” .

En setiembre, las autoridades del sistema sanitario convocaron a médicos retirados y jubilados para atender consultas telefónicas a través de una resolución, e inmediatamente recibieron respuesta. Medrano dejó la comodidad de su jubilación desde hace apenas dos años y se inscribió.

Su número de teléfono se difundió rápidamente tras la convocatoria y recibe llamadas de personas con síntomas de coronavirus para saber qué medidas tomar y qué remedios adquirir .

“Me siento útil. Me siento feliz. La gente me llama y para mí es una alegría. Hace dos años que no ejercía, pero tengo una familia muy grande de la que nunca dejé de ser médico”, confesó Wilfredo a La Gaceta de Salta.

"Yo juego al fútbol, al tenis, manejo, tengo amigos. Me siento joven y útil. Seré médico hasta el último, hasta que se pueda, hasta que ya no razone bien”, agregó.

Argentina es el quinto país del mundo con más casos de coronavirus detectados, según la universidad estadounidense Johns Hopkins. Foto: AFP

Gracias a las consultas por WhatsApp, Zoom y teléfono, el sistema de emergencia y las líneas para reportar síntomas ya no se encuentran colapsados, lo que permite atender más emergencias y enviar profesionales a donde se necesite.

El sistema sanitario indica que la ayuda médica indirecta a través de la prescripción de recetas e indicaciones antes de que el cuadro empeore está resultando muy efectiva.

“Uno tiene años de experiencia y nunca deja de estudiar. Nunca dejé de actualizarme sobre la pandemia. Entonces no es lo mismo que una comadre o un farmacéutico te digan ‘tómate esto’, que el consejo de un médico”, sostuvo el doctor jubilado.

Pese a que podía desligarse de la medicina, Wilfredo nunca dejó de capacitarse y actualizarse en torno a los últimos avances de las candidatas a vacunas . “Siempre estudio constantemente porque tengo tiempo, y eso me fortalece. Cuando fue el boom del dióxido de cloro también, supimos que era veneno”, finalizó el admirable galeno.

