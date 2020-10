China encuentra el coronavirus SARS-CoV-2 activo en alimentos congelados

El coronavirus SARS-CoV-2 fue hallado de forma activa en el componente exterior de los envases de alimentos refrigerados, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China este sábado.

El organismo detalló en un informe que existía una gran posibilidad de infección a través de tales superficies contaminadas, reseñó la emisora estatal CCTV.

El hallazgo se produjo en envases de alimentos en la ciudad costera de Qingdao en la provincia de Shandong, según el reporte.

No obstante, hasta ahora no ha sido especificado el origen del producto. Autoridades de Qingdao informaron de una docena de nuevos casos de COVID-19 durante este mes. De acuerdo a un reporte de The Bloomberg, la mayoría de los contagiados estaban relacionados con un hospital donde se trató a viajeros infectados fuera de China.

Autoridades sanitarias del país asiático han reportado en varias oportunidades que los productos refrigerados importados “son riesgosos para reintroducir el coronavirus en el país”.

Indicaron que previamente habían probado los envases de productos de varios países y habían encontrado casos positivos del virus. Posteriormente, prohibió los productos importados, incluidos los mariscos de Indonesia y las alitas de pollo de Brasil, después de realizar pruebas positivas en contenedores de envío y empaques de alimentos.

Representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han sugerido que no hay evidencia de que el virus se pueda transportar a través de envases de alimentos.

LR PODCAST: Escucha la última edición de Vuelta Al Mundo

China, últimas noticias: