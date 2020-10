Multan a mujer por limpiarse la nariz con mascarillas que aparentemente vendía en Colombia [VIDEO]

Una mujer fue multada esta semana en Colombia tras haber sido denunciada por limpiarse la nariz y la boca con unas mascarillas que aparentemente vendía en el centro de la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena.

El jueves 15 de octubre el diario local El Tiempo reportó que se trata de un hecho captado en video y divulgado en redes sociales, donde la indignación fue tal que la denunciaron. Ante esto, se movilizaron agentes de la Policía de Santa Marta.

Cuando dos uniformados acudieron al sitio, Carmen Delgado —como fue identificada luego de que se volviera viral— aseguró que las mascarillas con las que se limpia son exclusivamente de uso personal . Por lo tanto, no son para comercializar.

“Me estaba limpiando las fosas nasales, tenía barro y polvo, y por eso me coloqué un tapabocas que compré. Yo no vendo tapabocas, me coloco tres porque trabajo en la calle ”, apuntó Delgado.

No obstante, algunos comerciantes de la zona sostienen que se dedica a vender sus productos en el lugar donde fue grabada. Supuestamente cambia billetes a conductores de servicio público y les vende mascarillas para protegerse de la COVID-19.

El uso adecuado de los elementos de protección personal es fundamental en la prevención del contagio de COVID-19.

Citada por El Universal, precisó que trabaja “en una vía pública”, por lo cual “me cuido demasiado” porque “recibo mucho polvo y tengo que estar limpiándome”.

“Me coloco tres tapabocas, me los quité y como los iba a botar me limpié la cara con ellos y en ese momento me grabaron, no sé por qué me pusieron el comparendo” , añadió la mujer.

Un comparendo es una especie de multa que aplican en Colombia cuando se infringe una norma. En marzo, por ejemplo, el Gobierno de Iván Duque anunció que en caso de violar la cuarentena contra el coronavirus la persona en cuestión tendría que pagar 936.320 pesos.

Carmen Delgado también quedó vinculada a una investigación por vender productos no autorizados y usados, incitando a la propagación del coronavirus.

