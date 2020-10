Enric Sala: “Necesitamos proteger más áreas salvajes”

El hogar de los inuit y de animales salvajes se derrite por culpa del calentamiento global. Un nuevo documental revela que, si no logramos reducir el impacto ambiental en 20 años, “será irreversible y catastrófico”. La República conversó con el explorador español Enric Sala para hablar de The Last Ice, que se estrenará el 24 de octubre.

¿Cómo fue el proceso de filmación del documental The Last Ice?

La idea inicial era hacer un documental sobre el medio ambiente en el Ártico, luego de leer un estudio en el que decía que para el año 2040 se extinguiría el último hielo marino, ubicado al norte de Canadá y de Groenlandia.

¿Cuál es relación que existe entre el último hielo del Ártico y los pueblos inuit?

Mientras investigábamos, vimos que las comunidades indígenas, que se caracterizan por su enorme resiliencia para vivir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, eran las víctimas del cambio climático. Entonces, decidimos cambiar el documental, apuntar a los inuit y sus derechos.

¿Cómo afecta el cambio climático en la vida de los pueblos indígenas del Ártico?

En el documental aparece un joven indígena de Groenlandia, que quiere ser cazador como su tío, pero esa actividad no la va a poder ejercer por mucho tiempo, debido a que el ambiente se ha transformado drásticamente tras el deshielo.

Los inuit tradicionalmente iban a cazar a esos lugares, los osos polares han escogido otros sitios para reproducirse, el hábitat de los narvales en el océano ha cambiado mucho en los últimos años.

¿A qué se debe el deshielo que está sufriendo el Ártico y el mundo entero?

Tenemos el cambio climático, el calentamiento global causado por actividades humanas, la pérdida de la biodiversidad y ahora tenemos la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus en absolutamente todo el mundo. Son todas manifestaciones de lo mismo, es nuestra sobreexplotación del planeta Tierra.

¿Qué se debe hacer para minimizar el cambio climático?

Tenemos 10 años para proteger todo lo que queda salvable en el planeta y tenemos 20 años para eliminar los combustibles fósiles y reemplazarlos con energía renovables, pero eso no es suficiente, debemos lograr que haya muchos más espacios naturales, que nos ayuden a capturar el carbono de la contaminación que hemos puesto en la atmósfera, los bosques y el mar.

En la web

El documental se emitirá el próximo 24 de octubre, a propósito del Día Internacional Contra el Cambio Climático. Puede ver la entrevista completa a través de nuestro portal web: t.ly/s55J.

