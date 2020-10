El Gobierno de Chile anunció que detectaron un acceso no autorizado a las plataformas del Gobierno Digital, área que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante, recalcaron que no hay evidencia que “afirme que haya existido acceso a información relacionada a clave única”.

A pesar de esto, se informó que se iniciará un proceso de actualización de contraseñas de forma gradual. Por eso, la próxima vez que cada usuario ingrese a la plataforma, deberá cambiar su clave única.

¿Cómo obtener clave única ONLINE?

El proceso para obtener la clave única se puede realizar a través de internet. Sin embargo, solo los que han obtenido su cédula de identidad dentro en los últimos 4 años podrán usar esta modalidad.

Una vez cumplido este requisito, debes ingresar a la página www.claveunica.gob.cl y hacer clic en la opción “Recuperar tu clave única”.

La plataforma solicitará tu RUN y en el correo asociado a ese RUN enviará un código de activación para poder acceder a todos los trámites.

Finalmente, tienes que copiar ese código en la página web para poder ingresar. Una vez dentro, es preferible cambiar la clave única a una contraseña adecuada.

¿Cómo cambiar la clave única en línea?

Debes entrar a la web de la clave única e iniciar sesión con el RUN y la clave anteriormente ingresada. Una vez dentro del sitio, debes dirigirte a “Mi Perfil”.

En esa sección, se puede actualizar los datos personales y la clave. Solo tienes que hacer clic en “Actualizar tu clave única” y poner la nueva contraseña.

¿Cómo sacar clave única por primera vez?

Si obtuviste tu cédula de identidad en los últimos 4 años, podrás hacerlo de manera virtual a través de la plataforma www.claveunica.gob.cl.

- Ingresa a la opción “Recuperar tu clave única”.

-La web solicitará tu RUN y enviará un código de activación a tu correo para poder acceder a todos los trámites.

-Copiar ese código en https://claveunica.gob.cl/activar

Recuperar Clave Única. Captura: Portal Clave Única

¿Cómo obtener clave única en Registro Civil?

Si deseas conseguir tu clave única, también puedes dirigirte a las oficinas del Registro Civil y solicitarla a un funcionario del lugar.

Luego el funcionario te entregará un código de activación que deberás ingresar en la web www.claveunica.gob.cl en la opción “Activar la Clave Única”. Por último, completa el formulario y sigue las indicaciones que te dice la plataforma.

¿Cómo recuperar tu clave única?

Si olvidaste tu clave única o nunca la llegaste a activar, puedes seguir los siguientes pasos para recuperarla:

-Ingresa a https://claveunica.gob.cl/recuperar y escribe tu número de RUN.

-Luego recibirá un código de activación al celular o correo que Registro Civil tiene asociado.

-Entra a https://claveunica.gob.cl/activar para activar el código

-Rellena el formulario, ingresa una clave de 8 dígitos y has clic en “Aceptar”.

¿Cómo activar la clave única por internet?

Si ya te llegó al correo electrónico tu código de activación para poder obtener tu clave única, solo tienes que ingresarlo en la siguiente página: https://claveunica.gob.cl/activar. Para finalizar, llena el formulario, ingresa una clave de 8 dígitos y listo.

