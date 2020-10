Madre del menor que cayó al río Mapocho de Chile: “No fue un accidente, fue un homicidio frustrado”

Daisy Alvear, la madre del adolescente de 16 años que cayó –según Fiscalía- “empujado” por un policía desde el puente Pío Nono al río Mapocho durante una manifestación en Santiago, Chile, reveló este lunes cuál es el estado de salud de su hijo y manifestó su preocupación por el curso de las investigaciones .

“No se acuerda de nada, solo que estaba en la manifestación y de cuando despertó abajo (en el río). Ahora, no quiere ver a nadie, no quiere nada, no quiere comer, nada”, sostuvo la mujer, quien aclaró que su hijo perdió la memoria “solamente del accidente”.

En relación a la participación y presuntos desórdenes en los que habría incurrido el menor, Alvear enfatizó que “si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado, nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron”.

El incidente ocurrió el viernes 2 de setiembre durante una manifestación en la capitalina Plaza Italia, Chile. Foto: EFE

Consultada por la declaración del carabinero imputado, Sebastián Zamora -quien afirma que lo ocurrido en el puente Pío Nono “fue un accidente”- la mujer señaló: “Quiero que quede claro, esto no fue un accidente, esto fue un homicidio frustrado, los videos hablan por sí solos”, declaró a El Mercurio.

El abogado del menor, Fernando Monsalve se refirió al caso y a la afirmación del policía formalizado por homicidio frustrado. “La versión del imputado es propia de alguien que se intenta exculpar, pero es del todo inverosímil con lo que hasta hoy hemos podido ver y conocer”.

Por otro lado, Michel Zamora, padre del carabinero en proceso de baja, aseguró en una carta enviada a La Tercera: “Mi hijo no es un monstruo ni menos un asesino como lo han querido caricaturizar”, y criticó el actuar de Carabineros, la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez.

“Mi hijo es una excelente persona”, expresó el padre de Zamora. "Teniendo la posibilidad de elegir su futuro, decidió ingresar a Carabineros (…) esa misma institución hoy lo deja fuera por razones administrativas sin que haya concluido un sumario previo. Mi hijo nunca podría haber pensado en causar un daño tan grave como el que se le imputa. Mi hijo no es un monstruo ni menos un asesino, como lo han querido caricaturizar”, finalizó.

ONU pide rendición de cuentas a Chile por policía que arrojó a menor a un río durante protesta. Foto: EFE

ONU pide rendición de cuentas a Chile

El 5 de octubre, el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, pidió que Chile debe de llevar a cabo una “investigación exhaustiva” sobre el actuar del policía.

Es necesario “investigar y, si procede, juzgar y sancionar” no solo la responsabilidad individual del agente del cuerpo policial de Carabineros, directamente involucrado, sino también “la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación”, según recogió en un comunicado.

