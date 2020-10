Denuncian por redes a médico que opinó sobre el cáncer: “El que se quiere curar se cura y el que no, se muere”

Jesús Candel es un médico conocido como ‘Spiriman’ por su lucha contra los recortes en la sanidad andaluza, en España, pero el último fin de semana provocó gran revuelo en Twitter debido a una controvertida frase que escribió sobre el cáncer.

“El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que NO quiere, no lo consigue”, escribió ‘Spiriman’ en la red social.

Sus palabras despertaron la indignación de muchos usuarios de redes sociales, al considerarlas totalmente inapropiadas. “A cada uno le presentan una o varias batallas durante la enfermedad y por muy duro que sea, la actitud multiplica por 10 los efectos positivos de la quimio, la inmunoterapia, la cirugía o las terapias dirigidas”.

El también activista fue blanco de críticas por miles de usuarios debido a su desafortunada frase en Twitter. Foto: Captura

El activista —que el 25 de agosto anunció que sufre de cáncer muy “agresivo” y “extendido” por distintas partes de su cuerpo— insistió en su discurso.

“A los que lo sufrís en primera persona, entiendo que les cueste comprender lo que digo, en especial, los conocidos de pacientes oncológicos que me insultais”. Finalmente, su cuenta de Twitter fue suspendida debido a sus declaraciones.

‘Spiriman’ fue conocido en España por liderar las marchas para pedir más implementos de sanidad en Andalucía, movimiento por el que miles de personas salieron a las calles en defensa de la salud, y que tuvo mayor auge durante la gestión del gobierno de la socialista Susana Díaz (2013-2019).

Médico español demandó que el gobierno ha limitado los implementos para atender la pandemia. Foto: Captura / YouTube

“Me indigna ver cómo la gente está saliendo a la calle cuando lo importante no es solo evitar que se colapse los hospitales, sino la carga viral”, sostuvo. Añadió que “ya estoy viendo los casos graves, gente que no tuvo patología previa y que presenta neumonía que, para que te hagas cuenta, deja los pulmones como un cirrótico, se lo come”, indicó Jesús Candel a un programa de televisión nacional en marzo de 2020.

