China: detectan nuevos casos de contagios locales por coronavirus

Luego de registrar 12 nuevos casos de coronavirus por contagios locales, la Comisión Municipal de Sanidad de Qingdao, ciudad oriental de China, confirmó que realizarán pruebas de descarte a sus más de nueve millones de ciudadanos.

A través de un comunicado, las autoridades notificaron que el último domingo, detectaron tres casos asintomáticos, por lo que decidieron someter a exámenes a 377 personas que mantuvieron contacto con ellos, lo que arrojó otros nueve infectados.

Según información de EFE, ocho de los positivos son pacientes o trabajadores del Hospital Municipal de Qingdao. Conforme pasaron las horas, se confirmó que, en total, son seis confirmados e igual cantidad de asintomáticos, luego de que tres de ellos presentaran indicios del virus.

Como parte de sus protocolos para evitar la propagación de la COVID-19, este hospital había sido destinado a recibir a aquellos viajeros procedentes del exterior que daban positivo a las pruebas hechas en las fronteras.

PUEDES VER China detecta su primer brote de peste porcina africana desde julio

La campaña se extenderá por cinco días y buscará que la población en su totalidad sea sometida a los tests. Al momento de publicar el comunicado, casi 115.000 trabajadores y pacientes de nosocomios de la ciudad habían salido negativo en las pruebas.

La Comisión Nacional de Salud del país no notificó de estos casos recientes en su último reporte. El domingo, registraron tres asintomáticos por contagio local, cuyo origen aún es desconocido. Las autoridades gubernamentales no consideran como confirmado un caso si es que no presenta síntomas.

PUEDES VER China conversa con la OMS sobre el posible uso mundial de sus vacunas experimentales

De ratificarse oficialmente los nuevos infectados, significaría el fin de un periodo de 57 días consecutivos sin contagios locales en el gigante asiático. Las cifras actuales indican que hay 230 casos activos y 395 asintomáticos en observación.

China, últimas noticias: