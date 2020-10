Twitter vuelve a calificar un tuit de Trump como “información engañosa”

Durante el último domingo, Twitter marcó como “información engañosa” una de las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este superara el coronavirus.

El mandatario afirmó que es inmune después de dar positivo a coronavirus hace más de una semana. El tuit en el cual alega que tiene inmunidad viola las reglas contra la “información engañosa” que establece la red social.

Publicación de Donald Trump que Twitter tildó de "engañosa". Foto: captura web.

Trump escribió: “Ayer me despedí de los médicos de la Casa Blanca. Esto significa que ya no puedo contraerlo (inmune) y no puedo administrarlo. ¡Es muy bueno saberlo!" .

Algunos pacientes recuperados de COVID-19 han contraído el virus nuevamente, según casos reportados en Hong Kong, Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, los expertos en salud pública siguen sin confirmar el tema de la inmunidad.

Por su parte, Twitter respondió marcando el mensaje público durante la tarde de este domingo.

“Este Tweet violó las reglas de Twitter sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con la COVID-19”, se puede leer junto al mensaje de Trump.

La compañía agregó que, a pesar de marcar el contenido de la publicación de Trump, “ha determinado que puede ser de interés para el público que el Tweet siga estando accesible”.

El pasado 26 de mayo, la red calificó la cuenta del mandatario como generador de información dudosa. “¡Twitter está reprimiendo completamente la LIBERTAD DE EXPRESIÓN y yo, como presidente, no permitiré que ocurra!”, reclamó Trump.

Donald Trump afirma que ya es “inmune”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este domingo 11 de octubre que ya es “inmune” al nuevo coronavirus, un día después de que su médico emitiera una breve carta en la que indicaba que ya no corría el riesgo de transmitir el virus.

“Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune”, dijo en una entrevista telefónica para Fox News

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Vuelta al Mundo

Donald Trump, últimas noticias: