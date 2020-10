México niega ser “cómplice” de la política migratoria estadounidense de Trump

México rechazó estar implicado dentro de la política migratoria estadounidense de Donald Trump, tal como lo afirmó un editorial del diario The New York Times y las acusaciones del exembajador mexicano Arturo Sarukhán.

El texto en cuestión manifestaba que el Gobierno mexicano “ha sido, de manera abierta o soterrada, cómplice” de la política del hoy mandatario y candidato a la reelección presidencial de EE. UU., Donald Trump.

PUEDES VER Donald Trump afirma que ya es “inmune” al nuevo coronavirus

“El mayor aumento en remociones ocurrió entre 2008 y 2012, siendo tú embajador. Entonces como ahora, nuestros consulados hacían grandes esfuerzos por defender los derechos humanos de nuestros paisanos y jamás han sido cómplices”, respondió en Twitter Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país azteca.

La controversia surgió luego de que el prestigioso periódico The New York Times señalara en un escrito del domingo 11 de octubre que se habría amenazado a México con las tarifas arancelarias a fin de frenar el flujo de migrantes centroamericanos desde su frontera sur.

El texto también apuntaba que Washington ha conseguido que las administraciones de Peña Nieto y López Obrador “permita a solicitantes de asilo frustrados” esperar en su territorio mientras sus casos se resuelven en Estados Unidos, política conocida como “Remain in Mexico”.

El funcionario no hizo referencia al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur; no obstante, argumentó que “México no define la política migratoria de Estados Unidos”, aunque han vigilado la aplicación de la política de recibir extranjeros que soliciten asilo.

“Se ha hecho un trabajo amplio para que su aplicación, decisión del Gobierno de Estados Unidos, ocurra de manera que se respeten convenciones internacionales, por ejemplo, evitando violar el principio de no devolución”, aseveró Velasco.

Con información de EFE

México: últimas noticias: