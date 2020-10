Maltrato animal: denuncian que hombre colgó a su perro de un árbol [VIDEO]

Un grupo de vecinos de Berazategui, en Argentina, denunció que un hombre colgó a su perro de un árbol en la parte trasera de su casa el último martes 6 de octubre.

El sujeto acusado de maltrato animal fue identificado como Iván Luque y confesó que lo hizo por represalia después que el animal mordiera a su hijo, de 2 años, reseñó el portal de El Universal.

“El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Recibo un llamado de mi señora en el trabajo, llorando a los gritos, ‘Veníte que el Negro mordió a Lisandro’. Inmediatamente llego acá y me encuentro a mi señora llena de sangre, el nene a los gritos… El nene tenía tanta sangre en la cara que no le podíamos encontrar la herida,” describió Luque.

Según la legislación argentina, el agresor de la mascota violó la ley 14.346, que indica lo siguiente: "el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad contra los animales podrá ser puesto en prisión de 15 días a un año”.

El hombre contó que decidió colgar al can con una soga después que atacara a su hijo. El animal permaneció por varios minutos en ese estado hasta que perdió la vida.

“La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté. Yo en ese momento fui al fondo y lo dejé atado al ‘Negro’. Lo até como dejarlo atado a un poste, pero yo lo maté. Lo levanté”, admitió Luque ante los medios de comunicación,

“Al perro lo largaban a la calle y no le daban ni bola” , dijo una de las vecinas a la prensa sobre como trataban al animal llamado ‘El Negro’.

La mujer consultada confesó que se dirigió a la Policía para pedir intervención por el caso de maltrato animal. “Yo era la que le daba comida y agua”, remarcó.

Otros vecinos comentaron que el perro, de 9 años aproximadamente, no había tenido un problema de conducta; sin embargo, describieron a Luque como un hombre violento.

Trascendió que la denuncia está a cargo de la UFI Nº 5 Descentralizada de Berazategui, ciudad de Buenos Aires. Mientras que, la fiscalía determinó que la causa es una infracción a la Ley de Maltrato Animal.

