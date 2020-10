Centenares de personas participaron en dos manifestaciones en Roma (Italia) para rechazar el uso obligatorio de la mascarillas como medida de protección contra la pandemia de coronavirus este sábado 10 de octubre.

Una de las protestas reunió a cientos de neofascistas y la otra a cerca de un millar de personas diversas, como antivacunas y complotistas, que asistieron a la llamada Marcha de la Liberación en la plaza de San Giovanni, ubicada en el centro de Roma.

“ No soy negacionista, estoy aquí porque no quiero la dictadura ”, se leía en una pancarta. Otra rezaba “In Trump we trust” (“En Trump confiamos”), en referencia al presidente estadounidense, conocido por su escepticismo sobre el uso de la mascarilla en todo momento.

Los medios italianos apuntan a que se han vivido algunos momentos de tensión cuando la Policía ha pedido la identificación a uno de los participantes en la concentración que no llevaba mascarilla, y el resto de los asistentes han comenzado a gritar “Vergüenza” o “Libertad”.

El Gobierno italiano impuso como obligatorio el uso de mascarilla también al aire libre y prolongó el estado de emergencia por la pandemia hasta el 31 de enero. La segunda manifestación, organizada por el grupúsculo de extrema derecha neofascista Forza Nuova, reunió a unos cientos de personas en otra plaza, más pequeña, del centro de Roma.

“ La mascarilla es un símbolo de sumisión ”, dijo a los periodistas un manifestante. “Ellos (las autoridades) mataron a 35.000 personas y ni siquiera hicieron una autopsia”, agregó.

Primer foco del virus en Europa, Italia superó los 36.000 muertos, con alrededor de 350.000 casos, y experimenta actualmente un alza de contagios con 5.724 nuevos casos y 29 muertos el viernes.

Cabe resaltar que a principios de setiembre ocurrió otra manifestación de un millar de personas en contra del uso de mascarillas o la obligación de vacunas a los niños.

