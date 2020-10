Ejecutivo de Versace acusa a policía de detenerlo por ser afroestadounidense [VIDEO]

La Policía de Beverly Hills, en California, intervino el jueves 8 de octubre a Salehe Bembury, ejecutivo de Versace, tras presuntamente haber cruzado una calle de forma imprudente. El detenido grabó la acción con su celular y denunció que fue víctima de racismo.

Bembury trabaja como vicepresidente de calzado para hombre en Versace y hace un par de días fue el protagonista de una detención policial que generó polémica en Estados Unidos, según la cadena CNN.

En la grabación se aprecia a los agentes solicitándole al ejecutivo, que se mostró nervioso y confundido, su identificación y segundos después le preguntaron si llevaba un arma. Para colaborar con la intervención, Bembury —con las manos arriba— pidió permiso para dejar su celular en el suelo y buscar su carné.

Posteriormente, un policía le pidió su aprobación para registrarlo y confirmar que no traía un arma. El ejecutivo accedió, alzó sus brazos y se dio media vuelta. “Me parece un poco excesivo”, criticó. “Lo que es lamentable es que, literalmente, diseñé los zapatos que llevó en la bolsa”, sostuvo.

Mira el video:

Una vez terminado el chequeo general, el agente le dijo a Bembury: “Ya le he revisado. No he usado las esposas ni nada de eso, solo estoy hablando con usted”.

“Solo estaba caminando por la calle, es ridículo”, enfatizó. “Le he explicado la razón”, señaló el policía. “Lo entiendo, pero me parece excesivo. ¿Qué más puedo hacer por usted?”, preguntó Bembury antes de solicitar permiso para darse la vuelta.

La denuncia del ejecutivo

Ni bien recuperó su celular, Bembury denunció el trato que recibió por parte de la Policía a través de un video. “Estoy en Beberly Hills ahora mismo y he sido registrado por comprar en la tienda en la que trabajo, solo por ser negro. Me has pedido mi identificación, ¿Qué está pasando? ¿Tengo antecedentes?”.

Por su parte, la autoridad se defendió diciendo que el ejecutivo estaba haciendo que la intervención se vea diferente. Luego de unas horas, la dependencia policial difundió imágenes donde Bembury reconocía haber cometido una imprudencia peatonal.

“La Policía de Beverly Hills realizó una parada de control de peatones en Camden Drive y Wilshire Boulevard en Beverly Hills, después de que se observara al Sr. Salehe Bembury cometiendo una infracción peatonal”, según el comunicado.

“Toda la detención duró aproximadamente tres minutos y medio. El Sr. Bembury consintió en un registro, fue absuelto de cualquier orden judicial pendiente y puesto en libertad con una advertencia. No se emitió ninguna citación”, finalizó la Policía.

Estados Unidos, últimas noticias: