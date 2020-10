Baiwan, la alpaca que ayuda a desestresar a los empleados de una empresa china [VIDEO]

La presencia de los animales domésticos en las oficinas de trabajo se ha visto cada vez más habitual. Sin embargo, encontrarse una alpaca paseando por los corredores es algo que no se había visto, pero que a una compañía china le pareció una idea genial para 'desestresar’ a sus empleados.

Una empresa especializada en la producción de video con sede en Wuxi (Jiangsu, China) ha incorporado a sus oficinas una alpaca para ayudar a sus trabajadores a relajarse, aliviar su estrés o simplemente que estos sonrían durante el extenuante horario laboral.

Tuo Baiwan es el nombre del ejemplar, fruto de la mezcla entre llama y alpaca. Su carisma ha logrado conquistar a los empleados de la compañía. El manager Gao Tong contó a Ruptly TV que el ambiente laboral mejoró tras la llegada del animal.

“Baiwan nos brinda un montón de alegría todos los días. Aunque a veces es un chico travieso, solo es un chiquillo de unos dos años y todos lo queremos mucho”, resumió Tong.

La empresa comenzó a compartir pequeños videos de la vida diaria del animal en la oficina, que han hecho que Baiwan se convierta en toda una estrella de la aplicación TikTok.

Los perros, grandes aliados para reducir el estrés

Desde el 2018, la tendencia de llevar el perro al trabajo está ganando terreno en Tailandia, especialmente, en empresas dedicadas a la publicidad o en negocios con un horario irregular. Esta política está enfocada en aliviar el estrés, atraer y retener a algunos empleados.

Innumerables investigaciones apuntan a los beneficios derivados de llevar a los perros al trabajo. Sin embargo, un estudio publicado por el International Journal of Environmental Research and Public Health, especializado en salud pública, advertía del riesgo de alergias y transmisión de enfermedades. No obstante, el mismo informe indica que las mascotas podrían ayudar a amortiguar el estrés y la ansiedad en el trabajo, según El País.

