La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha hecho que grupos de familias y amigos se separen para evitar el contagio tan peligroso de esta enfermedad. Muchos de los que se han enfermado se comunican con sus más cercanos a través de videollamadas.

Sin embargo, la COVID-19 no fue impedimento para que un grupo de mujeres le llevara una sorpresa a una de sus amigas, quien actualmente lucha contra el cáncer en un hospital de Argentina, específicamente en la ciudad de La Plata.

Las 12 personas contrataron una grúa para subir hasta el piso ocho en donde se encuentra esta otra mujer, saludarla con globos y carteles para expresarle que, a pesar de las restricciones, ellas siempre van a estar presente .

“Cómo no íbamos a venir. Sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá bol..., no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi”, decía una amiga desde lo más alto del edificio, reseñó el Diario La Plata. El emotivo momento fue grabado por personas desde el primer piso y por algunas otras dentro del hospital.

“Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años”, reveló otra de las compañeras.

“Ella se enfermó y está internada en el Instituto Fleming, con la angustia y el aislamiento se torna difícil sostener la situación. Así que se nos ocurrió visitarla de esta forma en el día de ayer. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Ella va a salir adelante”, agregó.

PUEDES VER Un camión con 150 cerdos se vuelca en Argentina y la gente los mata para robarlos

“Nosotras nos contactamos con ella por Zoom, pero a veces no es lo mismo y se nos ocurrió ir a visitarla de esta forma, y lo de la grúa es porque al no poder pasar por los protocolos necesitábamos elevarnos dadas las características del edificio”, finalizó.

COVID-19, últimas noticias