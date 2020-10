Rusia promete que el precio de su vacuna contra la COVID-19 no superará los 13 dólares por dosis

El jefe del Servicio Federal Antimonopolio de Rusia, Ígor Artémiev, anunció que el precio de una dosis de la vacuna que está desarrollando su país contra el coronavirus no superará los 1.000 rublos ($13). Agregó que el costo se aplicará en base a los países de referencia.

En declaraciones para la agencia TASS, Artémiev precisó también que, a medida que la producción se expanda y aparezcan medicamentos competidores en el mercado, el costo disminuirá. Mientras tanto, aseguró, no permitirá que la vacuna se comercialice, una vez que se apruebe, con un precio mayor al establecido por el Servicio Federal Antimonopolio.

"Por lo tanto, si alguien quiere 12 mil rublos [por la vacuna], y en realidad este medicamento costara 20 rublos en el mercado, condicionalmente, en Polonia o Kazajstán, en Rusia tendrá que costar esos 20 rublos. De ninguna manera costarán 12 mil rublos, no lo permitiremos ", advirtió Artémiev.

El jefe de la entidad precisó que la tarifa aún no está establecida y mencionó que esta puede ser alta debido a que las vacunas se producen en lotes relativamente pequeños. Además, “necesitan capital para expandir su producción”, indicó. No obstante, prometió que no superará los mil rublos.

Aún así, no especificó a cual de las vacunas en desarrollo está haciendo referencia. Rusia actualmente tiene varios proyectos y tres de ellos se encuentran en fase avanzada.

La Sputnik V es una de estas. Fue registrada por Rusia el pasado 11 de agosto como la primera vacuna contra la COVID-19 pese a que aún no iniciaba con la última fase de sus ensayos clínicos.

