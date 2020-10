La universitaria Marcella Mares, estudiante de Fresno City College en California (Estados Unidos), denunció esta semana que uno de sus docentes le prohibió amamantar a su pequeña de diez meses durante una clase de Zoom realizada el pasado 23 de septiembre.

Según contó la joven a CCN, en la víspera recibió un correo electrónico de su profesor donde le explicaba las reglas de clase: cámaras y micrófonos encendidos desde que se registraba la asistencia hasta el final.

Marcella Mares respondió el mail y pidió comprensión para cuando le tocara alimentar a su hija. “Tenía la esperanza” de que no afectara su calificación, pero lo que recibió fue una respuesta carente de empatía.

“Me alegra saber que puede tener la cámara y el micrófono encendidos, pero por favor no amamante a su hija durante la clase porque no es lo que debería estar haciendo. Solo haz eso después de clase", le respondió el catedrático, según recoge CNN. Marcella Mares decidió hacer público su caso a través de Instagram.

“Lo primero que (el profesor) le dijo a toda la clase en nuestra reunión de Zoom fue: ‘recibí un correo electrónico realmente extraño de una estudiante que decía que tenía que hacer cosas inapropiadas durante el tiempo de la conferencia. Ustedes deben entender que ahora tienen prioridades y dejar a un lado todas esas distracciones o ser creativos cuando su hijo los necesite y prestar toda su atención en mi clase'”, señaló en su publicación.

“Una cosa era enviarme el correo electrónico diciéndome lo que puedo y no puedo hacer en mi casa con mi hijo. Pero es otra cosa cuando anunció que recibió un correo electrónico ‘extraño' sobre cosas 'inapropiadas’. Me sentí tan herida. Me humillaron. Él me discriminó a mí y a muchos otros cuando dijo ‘deja esas distracciones a un lado o sé creativo cuando tu hijo te necesite’”, sigue Marcella Mares.

Días después el profesor pidió disculpas mediante un correo electrónico y accedió a que ella pudiera dar de lactar a su bebé en cualquier momento. “Puedes apagar la cámara en cualquier momento si lo necesitas”, aseguró.

Al respecto, la estudiante comentó a CNN que nunca tuvo problema alguno con la lactancia materna durante las clases virtuales. Esta es la primera vez que lo sfure y espera que sea la única. La cadena de noticias buscó al acusado, pero se negó a hacer comentarios.

“ Las mamás que amamantan y cualquier mamá que esté tratando de hacer malabares entre la escuela, el trabajo y un niño no (deben ser) menospreciadas o humilladas. Amo a mi bebé y elegiría su salud sobre cualquier cosa o persona, ¡cualquier día de cualquier semana!”, finaliza su post.

