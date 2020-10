El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “monstruo” a la aspirante demócrata a la vicepresidencia del país, Kamala Harris, quien participó anoche en un debate frente al vicepresidente, Mike Pence, que se saldó sin un claro vencedor.

“Este monstruo que estuvo sobre el escenario con Mike Pence que, por cierto, la destruyó anoche. Este monstruo dice ‘¡no, no, no habrá fracturación hidráulica, no habrá esto’! Todo lo que ella dice es una mentira ”, dijo el presidente desde la Casa Blanca en una entrevista telefónica con el canal de televisión Fox Business.

Los epítetos del presidente hacia Harris no quedaron ahí y se despachó llamándola también “horrorosa”, “completamente desagradable” y “comunista” .

No es la primera vez que Trump insulta a Harris, la primera mujer candidata negra y de origen indio a la vicepresidencia de Estados Unidos, ya que en el pasado la ha llamado “muy asquerosa”, un adjetivo que ya usó en 2016 frente a su rival en los comicios de entonces, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Esta es la primera entrevista que el presidente de EE.UU. concede desde que la madrugada del viernes 2 de octubre anunciara que contrajo la COVID-19 y permaneciera confinado tres días en un hospital militar de las afueras de Washington DC, del que salió el lunes pasado.

En la noche del miércoles 7 de octubre quedó patente que Trump estaba viendo por televisión el debate entre Pence y Harris en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, con sus tuits comentando el cara a cara durante y después de que finalizara.

