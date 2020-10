Diez días en el mar y con desnutrición severa: muere menor que migraba de África a Italia

Un menor de 15 años procedente de la Costa de Marfil (África) falleció en un hospital de Palermo, en Italia, al agravarse su ya precario estado de salud. De acuerdo a un comunicado de Emergency publicado este miércoles 7 de octubre, el adolescente fue rescatado por el barco de la ONG española Open Arms y, tras 10 días de espera en el mar, fue trasladado a otro barco para pasar la cuarentena.

La tutora legal del menor, Alessandra Puccio, ha presentado una denuncia ante la muerte de Abou Dakite, al que a pesar de su estado, se le trasladó al barco de pasajeros “Azzurra” para que pasara la cuarentena obligatoria.

Un diputado del partido Libres e Iguales, Eramo Palazzoto, dirigió una interpelación parlamentaria para que el Gobierno italiano cambie el procedimiento de desembarco de los migrantes que, además de la muerte de Dakite, ya provocó en el pasado la muerte por suicidio de otro joven.

El joven marfileño fue salvado por el Open Arms el 10 de setiembre. "En el momento del rescate, Abou no reportó ningún síntoma particular, aparte de desnutrición severa, común a la mayoría de las personas que se encontraban en su bote”, indicó el médico de la organización Emergency, que presta el servicio médico a bordo.

Pero durante la espera para desembarcar en Italia, el menor presentó estado febril, y fue tratado con antibióticos e hidratantes y se le efectuaron las pruebas de coronavirus , a las que dio negativo.

La mañana del 18 de setiembre, tras la autorización de Italia, fue trasladado con el resto de migrantes rescatados al barco Allegra para pasar la cuarentena “con el goteo aún en el brazo” y el médico de Emergency entregó un informe detallando la situación del paciente al médico de la Cruz Roja encargado.

“El día 28 se dio cuenta un médico (de su situación), pero ya era demasiado tarde”, dijo la socióloga Puccio, a quien el tribunal de menores había designado como tutora.

El día 1 de octubre fue trasladado de urgencia al hospital de Palermo, donde murió 5 días después.

“Lamento no haber podido hablar. Cuando llegué ya estaba intubado. Quiero llegar al fondo de esta historia, para que lo que pasó no vuelva a suceder. Me dijeron que durante días solo había un médico para los 600 migrantes del barco de cuarentena”, manifestó Puccio al diario italiano La Repubblica.

Desde Emergency expresaron: “Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Abou y esperamos comprender las razones. Las personas que rescatamos se encuentran todas en precarias condiciones de salud, han sufrido abusos y violencia, se han enfrentado a días de espera en el mar . Por ello, reiteramos la necesidad de que sean desembarcados en puerto seguro lo antes posible y que se les permita pasar los días de cuarentena en instalaciones adecuadas donde se les garantice la atención necesaria y donde se respeten sus derechos”.

Italia, últimas noticias: