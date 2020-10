Venezuela: sacerdote abre parroquia pese a restricciones por pandemia

En plena pandemia por la COVID-19, un sacerdote venezolano coordina con más de una docena de sus ministros de eucaristía, algunos conectados por internet, las etapas de la misa para corregir los errores de la ceremonia y garantizar las medidas sanitarias para evitar que los fieles contraigan el virus.

El religioso Honegger Molina es conocido por romper esquemas conservadores de la Iglesia Católica en Venezuela. Busca demostrar modernidad, gerencia y hasta una conexión con los millennials al crear una cuenta en la plataforma TikTok, según AP.

Pese a la existencia de una orden presidencial que prohíbe las concentraciones en las iglesias, Molina, de formación jesuita ha realizado misas en su parroquia Anunciación del Señor en La Boyera con todas las medidas de bioseguridad.

A diferencia del escenario que caracteriza a muchos de sus colegas que desde hace más de seis meses mantienen los templos cerrados, una decisión que ha afectado a miles de feligreses en Venezuela, un país católico.

El también graduado en periodismo y profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aprovechó la pandemia para actualizar los tradicionales mecanismos de la Iglesia Católica a través de internet.

Todos los días utiliza Instagram, Twitter y YouTube para transmitir diariamente las ceremonias eclesiásticas de su parroquia, con lo que atrae a cientos de seguidores en su mayoría a personas mayores de 40 años.

A partir del próximo domingo #4Oct, la Santa Misa Dominical será transmitida únicamente a las 12:00m a través de nuestra cuenta Instagram y canal YouTube. Para solicitar intenciones, escríbenos al correo electrónico iglesialaboyera@gmail.com pic.twitter.com/gUHVtf8Rr5 — Iglesia La Boyera (@IglesialaBoyera) September 28, 2020

Molina sostuvo en The Associated Press que no solo los habitantes en Venezuela se han unido a las misas online en medio de la pandemia, sino también muchos venezolanos que viven en otros países de Sudamérica y Europa tras huir de la brutal crisis que vive el país.

“Ha sido una experiencia muy dura, muy difícil, pero nunca de rendirnos, nunca de entregarnos, nunca dejar que la Iglesia pierda espacios”, agregó.

Con mucha gracia, el cura, que se encuentra estudiando un doctorado en Historia en la UCAB, confesó que recientemente se unió a TikTok y compartió seis videos para incentivar a los niños y jóvenes con “mensajes de evangelización a esa generación”.

