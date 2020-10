El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este domingo un nuevo video en el que afirma que "aprendió mucho” sobre la COVID-19 antes de salir brevemente del Centro Médico Militar Walter Reed para saludar a sus simpatizantes desde su automóvil.

El mandatario envío un mensaje de agradecimiento al personal del establecimiento de salud donde fue recluido tras dar positivo al virus el último 2 de octubre. “El trabajo que hacen es absolutamente increíble. Quiero agradecerles a todas las enfermeras, los médicos y a todos aquí”, señaló.

“Vamos hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país”, dijo el presidente estadounidense en su mensaje audiovisual.

Posteriormente, se vio al mandatario con una mascarilla y saludando a los ciudadanos que portaban mensajes de apoyo para su recuperación en las calles cercanas al establecimiento de salud.

El mandatario estadounidense salió del hospital para saludar a sus simpatizantes. Foto: EFE

“Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre la COVID-19. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es la escuela de ‘leamos el libro’. Lo he aprendido y entendido”, afirmó.

Trump dijo que ha tenido la ocasión de encontrarse con soldados y personal de emergencias, pese a que un enfermo de COVID-19 debería estar en total aislamiento, detalló EFE.

El también candidato a la reelección ingresó el viernes por la tarde en la suite presidencial del Centro Médico Militar Walter Reed tras dar positivo por el coronavirus SARS-CoV-2 y experimentar una caída en el oxígeno en sangre y fiebre.

Desde el viernes, el mandatario ha mejorado, según su equipo médico, a pesar de registrar una segunda caída en sus niveles de oxígeno y solo ha mostrado síntomas leves.

El mandatario podría abandonar el hospital este lunes 5 de octubre, y continuar su tratamiento con antivirales y esteroides en la Casa Blanca, describió el quipo médico que lo trata.

