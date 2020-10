Actualmente, 17 mil embarcaciones chinas están en aguas de distintos puntos del mundo, asegura Infobae. Los reflectores apuntan al país asiático como protagonista de un negocio que no siempre guarda respeto por las normas vigentes: China se ubica en el último lugar en el Índice de Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR).

Un botón de ejemplo es que, en los últimos años, la flota de China ha estado implicada en actividades de sobrepesca, captura de especies en peligro, violación de jurisdicciones de países, alteraciones de documentación de pesca y trabajos forzados de la misma. Y, ahora, el compás de alerta se activa luego de denuncias acerca del paso de embarcaciones que ya han navegado en las costas ecuatorianas y peruanas, y ahora van hacia aguas de Chile.

PUEDES VER: Suspenden la pesca exploratoria de caballa en el sur del país

César Astete Durán, director de Campañas de Pesquerías de la ONG de conservación marina Oceana, le ha dicho al medio mencionado que, cuando arrancó el monitoreo en julio pasado, se identificó a 300 naves, pero en este momento solo se cuentan 126. “Eso llama la atención”, dijo Astete, quien agregó que el gran tamaño de la flota ya debería ser motivo de alarma para las autoridades de la región. Sin embargo, considera que más sospechoso es que 200 barcos desaparezcan de los radares.

Por su lado, Marla Valentine, analista de Pesca Ilegal y Transparencia de la Oficina de Oceana en Estados Unidos, le explicó al referido medio que otra cosa surgida desde la observación es que ha habido una mayor cantidad de trasbordos en el mes de setiembre, lo que se traduciría en que los buques han incrementado su esfuerzo pesquero a medida que se dirigen al sur.

PUEDES VER: Pescador de esperanza frente al desempleo y la pandemia

A pesar de que el trasbordo es una actividad legal, las organizaciones ambientalistas valoran que podría ser la manera en la que las embarcaciones chinas descargan lo capturado y siguen con la actividad pesquera sin necesidad de ingresar a ningún puerto. Según Astete Durán, lo que hace la flota asiática no es ilegal, pero lo ilegal empieza cuando se viola la zona económica exclusiva, situación que ya ha pasado. “El 65% de las pesquerías a nivel mundial están en un estado insostenible”, le dice el especialista a Infobae.

Preguntado acerca de cuál es la autoridad que debería hacer cumplir las legislaciones internacionales vigentes en esas áreas protegidas, el experto considera que son las organizaciones regionales de pesca las que cuenta con el mejor modelo de administración de pesquerías.“Estas instancias permiten que los países acuerden las medidas de administración y el seguimiento científico de los stocks”, sentenció.

Chile, últimas noticias: