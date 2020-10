Arauz nombra a Correa como asesor principal, pero aclara: “Las decisiones las tomaré yo” [VIDEO]

Andrés Arauz, economista con estudios universitarios en Estados Unidos y México, aún no es renombrado fuera de su país, Ecuador, donde ya es reconocido como el candidato de la izquierda para 2021. Afuera todavía lo mencionan como el delfín de Rafael Correa, quien lo tuvo como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano.

Así como Alberto Fernández llegó a la presidencia en la Argentina con la ex jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, como compañera de fórmula. Y así como Luis Arce, líder de los sondeos en Bolivia, se nutre de los éxitos económicos del exmandatario Evo Morales, Arauz trata de impulsar el progresismo.

Bajo la estela de Fernández, Correa intentó ser postulante a la vicepresidencia del Ecuador, empero tras ratificarse a nivel tribunal la sentencia por corrupción, quedó inhabilitado.

En medio de ese traspié y otras dificultades que ha debido afrontar, Arauz inscribió este viernes 2 de octubre su candidatura con el periodista Carlos Rabascall como el sustituto de Correa. “ Un paso más en el camino para recuperar la patria , la dignidad del pueblo y los derechos”, dijo en Twitter.

En entrevista con La República de forma telemática antes de que se registrara ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto a Rabascall, abordó las dificultades en el proceso y el rol que asumirá el ex jefe de Estado (2007-2017) en un hipotético gobierno.

¿Qué pasa con el binomio electoral que ustedes plantean?

Estamos viviendo una amenaza a la democracia, así de franco y directo. Rafael Correa venció en las primarias del partido Centro Democrático y luego se convoca una sentencia por parte de la Corte Nacional de Justicia, donde hacen una sentencia exprés, que ha roto récord históricos en el Ecuador, de emitir 16 casaciones de última instancia, en 17 días, incluyendo la de Rafael Correa. De esa manera se incurre en una de las inhabilidades constitucionales y legales para que él pueda ser candidato a la presidencia. Ante este direccionamiento claro de proscripción política en contra de Rafael Correa, nos vemos obligados a reemplazar su nombre con el de Carlos Rabascall .

¿Creen que desde las altas esferas del poder tratan de inhabilitarlos?

Absolutamente. Hay un intento expreso por excluir al progresismo de las elecciones del próximo año. Nosotros representamos esa gran corriente progresista de América Latina que al Ecuador le permitió tener seguridad y estabilidad económica.

¿Piensa que el presidente Lenín Moreno está involucrado?

Absolutamente seguros de su involucramiento. Es más, su secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, antes de que se anuncie mi nombre, anunció que cualquier candidato del correísmo, como lo llaman ellos, sería encarcelado, y que la justicia pondrá sus ojos sobre aquel candidato. Esta amenaza expresa del Gobierno de Lenín Moreno se ha cumplido en el caso de la sentencia exprés en contra de Rafael Correa. Hay amenazas que se han intentado judicializar en contra de familiares míos que no tienen ningún otro delito que simplemente ser mis familiares. Ya presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medida cautelar ante la amenaza a nuestra integridad física por parte del secretario de Gabinete de Lenín Moreno.

¿Preparan otras acciones a nivel internacional?

Estamos gestionando con las Naciones Unidas. Tuvimos una reunión con delegados del secretario general de las Naciones (António Guterres) y nos han comentado que están haciendo un seguimiento muy atento a lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador.

¿Qué encuestas manejan? ¿Consideran que pueden ganar en primera vuelta?

Hay muchas encuestas que nos indican ese resultado, todas las encuestas las estamos liderando , en algunas en una sola vuelta, en otras se requeriría de dos vueltas, pero en todos los casos salimos victoriosos. Y no son datos nuestros, no hemos contratado encuestas todavía. Tenemos encuestas publicadas por organismos reputados de la región y del Ecuador.

¿No teme que lo puedan llamar títere de Correa?

Eso seguramente vendrá de los sectores conservadores que han buscado evitar que el progresismo pueda volver al poder. Y entran en profundas contradicciones porque al mismo tiempo que dicen que no habían liderazgos alternativos en la Revolución Ciudadana, que no habían nuevos cuadros, que todo dependía de una sola persona en una corriente filosófica como el progresismo, se van a encontrar con la realidad y es que según la Constitución del Ecuador quien toma las decisiones es el presidente de la República y el presidente de la República seré yo.

Evidentemente y como es obvio, Rafael Correa cumplirá un rol, será uno de mis principales asesores , pero está claro que quien tomará las decisiones seré yo. Es un dirigente con experiencia probada en la gestión de gobierno, en la transformación social, económica, productiva, de infraestructura en nuestro país. Y eso es reconocido por todos los ecuatorianos.

¿Qué tantas diferencias tiene con Correa?

Tenemos perfiles y coincidencias amplias, junto con Rafael Correa, también tenemos nuestras diferencias, pero así como con el resto de nuestros compañeros las hemos sabido y las seguimos procesando mediante la deliberación política, la concertación, la priorización y mediante una agenda programática, que ponga a los hogares ecuatorianos en el centro de nuestra acción política.

¿No descarta que Correa pueda volver al Ecuador?

Los ecuatorianos tienen claro que él es un líder histórico, que tiene un rol en la historia, pero este proyecto no va alrededor del retorno o no de una persona , este proyecto tiene como su primera y principal prioridad, el devolver la dignidad a las familias ecuatorianas, la agenda económica será nuestra prioridad. Nosotros no nos vamos a dedicar ni al odio, ni a la venganza, ni a la persecución, sino a dar soluciones a las familias ecuatorianas.

¿Cree que hay un ‘lawfare’ en Bolivia y en Ecuador, como dice Correa?

Tristemente sí, podemos comparar a ambos países. Hemos sido víctimas de una persecución, de una judicialización de la política, que creo es evidente para todo el mundo. ¡El mismo día inhabilitaron tanto a Rafael Correa como a Evo Morales de participar en los procesos electorales! Lamentablemente sí se puede comparar, hay una matriz común que tiene elementos coincidentes.

