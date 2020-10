Sondeos alzan a Joe Biden como ganador del debate

Tras el primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien busca la reelección por el Partido Republicano, y Joe Biden, el exvicepresidente que conforma el Partido Demócrata; la conclusión fue solo una: ambos candidatos habían perdido.

Y los principales medios estadounidenses lo hicieron notar: “Un descarrilamiento” fue el titular del medio Político. “Primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos”, el de Fox News. “Debate demente” eligió Breitbart News. “Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate” coincidieron The New York Times y The Washington Post.

Las críticas también alcanzaron al moderador Chris Wallace, periodista de la cadena Fox, porque no pudo impedir las sucesivas interrupciones de los candidatos. “Los espectadores pedían que le cerrara el micrófono al presidente, pero Wallace no tenía ese poder: ninguna de las dos campañas hubiera accedido a tal mecanismo de antemano”, resumió The New York Times.

En la encuesta instantánea de CNN, el 60% de los espectadores pensó que Biden “hizo el mejor trabajo en el debate”, mientras que solo el 28% dijo lo mismo de Trump. Según CBS News, el 48% de los observadores dijo que el demócrata fue el vencedor, el 41% señaló que el republicano prevaleció y el 10% creía en un empate.

Sin embargo, un nuevo sondeo proporcionado por Data for Progress revela que los estadounidenses identifican como ganador del primer debate presidencial a Joe Biden con el 52%, frente a Donald Trump, que solo obtuvo un 39%.

Respecto al desempeño de los candidatos durante el debate, los encuestados prefirieron a Biden por su tono y estilo de comunicación en temas importantes como la elección de la Corte Suprema, economía, raza y control policial y Covid-19.

Por último, el 62% dijo que el demócrata habló con la verdad y es “un hombre decente”, mientras que solo el 38% de los espectadores pensó lo mismo sobre Trump.

El segundo debate presidencial, de cara a las elecciones del 2020, se llevará a cabo el 15 de octubre en el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht, en Miami, Florida.

