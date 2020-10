Cerca de 1.600 escuelas públicas de Nueva York en Estados Unidos reabrieron sus puertas tras la suspensión por la pandemia del coronavirus que obligó a millones de negocios y centros de estudios a cancelar sus actividades para frenar la ola de contagios.

Un estimado de 220.000 estudiantes de educación secundaria retornaron a clases; sin embargo, la incertidumbre y el nerviosismo primó en las aulas. Esto derivó a la manifestación de un sector de alumnos del noveno al duodécimo grado de una escuela ubicada en Washington Square (Manhattan), informó El Diario NY.

Los estudiantes criticaron al alcalde Bill de Blasio por poner en riesgo la vida de los niños y no evitar las muertes futuras ante un posible y eventual aumento de contagios de la COVID-19 luego de volver a abrir los centros educativos.

“Es ridículo lo que están haciendo. Ellos no piensan. Antes de esto, muchos estudiantes y muchas familias dijeron que no se sienten seguros de ir a las escuelas. No tenemos las cosas para regresar bien todavía y al DOE (Departamento de Educación), no le importa, no nos escuchan, ellos solo quieren que los estudiantes se mueran, les vale”, dijo una estudiante de Queens.

Por su parte, otra escolar del duodécimo grado de la escuela East Side Community y miembro de la Coalición del Poder de la Juventud, decidió no asistir a clases y señaló que no es lógico que el alcalde insista en defender la reapertura escolar al ver el incremento de casos de coronavirus en 10 zonas postales de la ‘Gran Manzana’.

“No es coincidencia que los casos estén subiendo justo cuando abrieron las escuelas. Es obvio que los sistemas de ventilación no funcionan en muchos sitios viejos y no es justo que nos pongan a los estudiantes en juego”, dijo la joven activista de 16 años.

La política de Queens y candidata demócrata a la Asamblea, Jessica González-Rojas, apoyó a los manifestantes e hizo un llamado a las autoridades locales para que no ignoren a los niños.

“Este es un ejemplo maravilloso de jóvenes que levantan su voz para hacerse escuchar y es claro e infortunado que el alcalde y el canciller no los escuchen. Estamos poniendo a miles de estudiantes en riesgo sin necesidad”, dijo la política de origen latino.

A pesar de los duros señalamientos de los manifestantes cuando el burgomaestre reconoció que hay preocupación por el aumento de contagios en diferentes zonas postales —con un índice de infección del 1.59%—, De Blasio intentó trasmitir de tranquilidad al desarrollarse la última fase del regreso a las aulas.

Finalmente, reiteró que no tiene planeado cerrar escuelas en las zonas de mayor propagación del coronavirus y aseguró que no hay indicios del brote en los centros educativos, más allá de un caso positivo en una zona de Brooklyn.

