Trump vs. Biden: ¿quién ganó el primer debate presidencial en Estados Unidos?

Luego del primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que busca la reelección por el Partido Republicano, y Joe Biden, el exvicepresidente que conforma el Partido Demócrata, la conclusión fue solo una: ambos candidatos habían perdido.

“Un descarrilamiento”, fue el primer titular de Político. “Primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos”, el de Fox News. “Debate demente”, eligió Breitbart News. “Ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial”, sostuvo The Washington Post. “Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate”, señaló The New York Times.

Al culminar el primer debate presidencial de las elecciones 2020, los medios ofrecieron una cobertura especial basada en el análisis de lo acontecido entre Trump y Biden. Las críticas también alcanzaron al moderador Chris Wallace, periodista de la cadena Fox, porque no pudo impedir las sucesivas interrupciones de los candidatos.

“En las redes sociales, algunos espectadores pidieron que le cerrara el micrófono al presidente, pero Wallace no tenía ese poder: ninguna de las dos campañas hubiera accedido a tal mecanismo de antemano”, resumió The New York Times.

El primer debate para elegir al próximo presidente de Estados Unidos estuvo marcado de interrupciones e insultos. Foto: Composición / Infobae

Después de una hora, las encuestas informales sobre la opinión del público comenzaron a salir en los principales medios estadounidenses. En general, mostraron una suerte de empate técnico, con una diferencia leve, de entre 3% y 5%, a favor del presidente.

No obstante, otros medios como la cadena ABC revelaron cifras que levemente favorecían a Biden, sostenidas bajo el argumento de que, en los peores momentos, se separó de la confrontación, miró a la cámara y le recordó al televidente que el debate no se trataba sobre demócratas y republicanos, sino sobre las necesidades del ciudadano.

En otros cuadros, las de C-SPAN y Telemundo dieron como ganador a Donald Trump, del mismo modo que el analista Doug Schoen en Fox News: “Aunque, en términos de estilo, el presidente Trump fue el claro ganador: tuvo el control de la conversación y de la discusión, y si acaso no resultó presidencial, ciertamente estuvo más al mando”, sostuvo.

Las encuestas de algunos medios estadounidenses dieron como ganador a Donald Trump, luego del debate presidencial rumbo a las elecciones de 2020. Foto: Captura / Twitter

En el choque de ideas sobre la crisis del coronavirus, los impuestos, el cambio climático, el racismo, la Corte Suprema y la integridad del inminente proceso electoral, los dos candidatos utilizaron un lenguaje común, pero no lograron conectar con los votantes, según Infobae.

“Ambos acertaron algunos golpes. Ambos interrumpieron demasiado y actuaron como niños”, mencionó Matt Mackowiak, un estratega republicano y titular del partido en Austin, Texas a The New York Post.

Por otro lado, CNN lo describió como “un horrendo debate entre Trump y Biden”, además de hacer una serie de verificaciones de datos, donde la mayoría de las afirmaciones del presidente fueron falsas. Según su encuesta, el ganador resultó ser Biden con el 60%, mientras que Trump solo obtuvo un 28%.

CBS News publicó una encuesta, realizada con YouGov, que dio por ganador a Biden, con el 48%, sobre Trump, a quien los encuestados le dieron 41%, cifras que, según el director de sondeos de CBS, Anthony Salvanto, “se acercan bastante al apoyo que obtiene cada candidato” hasta el momento.

