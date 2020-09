El último martes 29 de setiembre el mundo fue testigo de uno de los debates presidenciales más acalorados en la historia de los Estados Unidos: el cara a cara de Donald Trump y Joe Biden.

Los candidatos a la presidencia de EE. UU. se presentaron en el programa de televisión del periodista Chris Wallace, quien es trabajador de Fox News y fue el moderador del primer debate celebrado en Cleveland, Ohio, el cual duró 90 minutos.

El encuentro entre ambos aspirantes al sillón de la Casa Blanca estuvo caracterizado por los insultos, interrupciones y descalificaciones de toda índole.

“Fue un desastre para Estados Unidos y para la democracia de este país”, comentaron varios analistas tras el mano a mano de Donald Trump y Joe Biden.

Asimismo, desde la perspectiva de los analistas, no hubo un claro ganador en el primer debate presidencial de los Estados Unidos. La ausencia de propuestas de trabajo de cara a los próximos cuatro años fue un detalle que no pasó por alto.

A continuación, presentamos las frases y momentos más destacados del encuentro entre Donald Trump y Joe Biden.

Debate entre Donald Trump y Joe Biden: frases

“El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”: Biden.

“No hay nada inteligente en ti”: Trump.

“¿Te vas a callar, hombre?”: Biden.

“Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo, entonces, es un tonto”: Biden.

“En 47 meses he hecho mucho más de lo que has hecho en 47 años”: Trump.

“Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona”: Biden.

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”: Biden.

“¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”: Trump.

“La izquierda radical te está manipulando como a un títere”: Trump.

Momentos destacados del debate presidencial

Entre los momentos más destacados del debate presidencial en Estados Unidos, estuvo el duro comentario del demócrata Joe Biden al actual líder de la Casa Blanca, Donald Trump: “Eres el peor presidente que EE. UU. ha tenido”.

Otro de los momentos tensos fue cuando Biden tildó a Trump de ser “la mascota de Putin”, en referencia al presidente de Rusia.

Por otro lado, hubo un segmento en el que Donald Trump no se detenía con sus ataques contra Joe Biden, a tal punto que Chris Wallace, el moderador del debate presidencial, tuvo que interrumpirlo.

Ante este accionar del periodista, el republicano dijo lo siguiente: “Estoy debatiéndole a él, no a ti, pero está bien, no me sorprende”.

¿Cuándo será el próximo debate presidencial en Estados Unidos?

Segundo debate presidencial

Fecha: jueves 15 de octubre.

Ubicación: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts en Miami, Florida.

Hora: 9-10.30 p. m. ET (6-7.30 p. m. PT).

Moderador: Steve Scully, editor de política de C-SPAN.

Tercer debate presidencial

Fecha: jueves 22 de octubre.

Ubicación: Belmont University en Nashville, Tennessee.

Hora: 9-10.30 p. m. ET (6-7.30 p. m. PT).

Moderadora: Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca.

