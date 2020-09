Centro ruso recibe patentes para su candidata a vacuna EpiVacCorona contra la COVID-19

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, subordinado al Servicio Federal de Propiedad Intelectual de Rusia (Rospatent), patentó otro proyecto de vacuna contra el coronavirus que por el momento también es considerado candidato por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este miércoles 30 de setiembre una fuente de Rospatent le informó a la agencia rusa Sputnik que el Centro de Biotecnología y Virología Vector, el instituto estatal que desarrolla esta vacuna, ya “recibió las patentes de la vacuna que creó contra la COVID-19”.

“Expertos de Rospatent han completado el examen de la segunda ronda de solicitudes de invenciones relacionadas con la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2”, indicó el centro de investigación en un comunicado.

Conoce las fases de desarrollo de una vacuna. Infografía: La República

La denominaron EpiVacCorona y se trata de una candidata a vacuna que contiene antígenos peptídicos sintéticos, fragmentos del coronavirus que provocan una reacción del sistema inmunológico del ser humano contra la enfermedad COVID-19 , de acuerdo al Rospatent.

Este miércoles 30 de setiembre culminó la fase II de los ensayos clínicos de la EpiVacCorona. Ahora el Gobierno de Rusia tiene previsto registrarla el próximo 15 de octubre, la que sería su segunda vacuna tras la que inscribieron el 11 de agosto pasado, llamada Sputnik V.

No obstante, la OMS ha sostenido que hasta que estas candidatas a vacunas —así como las otras que se desarrollan en el planeta— no cumplan todas las pruebas correspondientes y sean sometidas a un “largo proceso de evaluación”, no se puede hablar de una vacuna contra el virus.

“Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo pero no va a ser así, hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución ”, dijo por redes sociales la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, a principios de mes.

Entretanto, Rusia experimenta un nuevo incremento de contagios de coronavirus y en las últimas 24 horas detectaron 8.481 casos, para alcanzar un acumulado de 1 176 286. A nivel de fallecidos, reportaron 177 más en la última jornada y 20.722 en total.

