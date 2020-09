Perú aparece como país con más muertos por COVID-19 per cápita en debate de EE. UU.

En medio de la andanada de ataques este martes 29 de setiembre entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden, durante el primer debate presidencial en Estados Unidos (EE. UU.), salió reflejado Perú como la nación con más fallecidos por coronavirus per cápita.

Durante la transmisión del debate de la cadena británica BBC se mostró la tabla de los países con los índices más elevados per cápita, precisamente en los 15 minutos destinados por el moderador Chris Wallace para que ambos candidatos trataran sobre la COVID-19.

En la lista de naciones con más muertos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 por cada 100.000 habitantes, la mayoría son del continente americano: Perú, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, España, Ecuador, Reino Unido, Estados Unidos y México.

El debate presidencial de Estados Unidos entre Trump y Biden provocó un sinfín de comentarios en todo el globo. Foto: captura de Twitter

Desde finales del mes pasado Perú se convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en todo el planeta.

Este martes 29 de setiembre, el Ministerio de Salud reportó 3.054 casos nuevos y 72 víctimas mortales, para llegar a un acumulado de 811.768 contagios y 32.396 decesos.

“Esto nunca debió llegar de China, cerramos y ahora estamos reabriendo”, subrayó Trump en el debate sobre el confinamiento y la reactivación económica en Estados Unidos. “Estamos más cerca de una vacuna” , agregó el republicano.

Por su parte, Biden enfatizó que no “confía” en el manejo de Trump ante el virus surgido en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. “El presidente no tiene plan, no ha desglosado nada, él sabía en febrero lo serio que era esto ”.

“Yo no confío en él, confío en el doctor (Anthony) Fauci”, dijo en referencia al director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Trump “discrepa de sus propios científicos”, agregó el líder en las encuestas.

EE. UU. es la nación más golpeada por la COVID-19, en total tiene 7 406 146 infecciones y 210.785 muertes, de acuerdo al sitio web de referencia en cuanto a estadísticas en tiempo real, Worldometers.

Debate de EE. UU., últimas noticias: