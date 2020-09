Un hombre ha despertado la indignación de todo México, luego de agredir a los empleados de una pizzería quienes le pidieron seguir los protocolos de bioseguridad como el uso de la mascarilla. El suceso se registró en un local de la empresa Little Caesars, en el estado de Chihuahua; de acuerdo a medios locales.

Como se sabe, el uso de cubrebocas es obligatorio e indispensable en casi todo el mundo para prevenir contagios de la COVID-19; sobre todo si se va a ingresar a un establecimiento.

El sujeto, quien ha sido apodado como ‘Lord Pizza’, cobró notoriedad en las redes sociales durante el último fin de semana a través de un video en el que se le ve arremetiendo física y verbalmente contra los trabajadores del local a quienes incluso amenazó.

“¿Me vas a dar mi pizza sí o no?”, grita el hombre a uno de los colaboradores de la empresa, mientras lo empuja y posteriormente pide a su acompañante que le alcance una pistola.

En el clip, también se puede apreciar como otros dos clientes intentaron calmar al individuo pero no tuvieron éxito. Transcurridos algunos segundos del incidente, una de las trabajadoras fue quien vendió la pizza al enfurecido joven a fin de evitar que el ataque trascienda a mayores; aunque este continuó con sus injurias mientras salía del establecimiento.

La actitud de esta persona fue reprobada por muchos usuarios debido a su actitud agresiva y prepotente. Por ello, no dudaron en ponerlo en evidencia al revelar su identidad. Se trata de José Fernando Vallejo, quien después tuvo que salir al frente para aclarar los hechos.

“También me pegaron, nada más que no se ve en el video. Un morro de ahí me pegó con la aplanadora. ¿Por qué no se preguntan por qué no le hablaron a la policía? Porque también estuvieron mal ellos, pero eso no lo ponen en el video, nada más ponen su parte”, justificó Vallejo su actuar, en un video difundido en Twitter y donde se le escucha pedir disculpas por sus reacciones.

Además, mostró su puño y parte del antebrazo donde supuestamente uno de los empleados lo golpeó haciendo uso de una “aplanadora”.

