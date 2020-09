Biden asegura que Trump está sometido al presidente ruso: “Yo sí me he enfrentado a Putin”

El exvicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, destacó su gestión durante dos mandatos y sostuvo que el presidente Donald Trump, está sometido a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Me he enfrenado a Putin, él es el (...) de Putin”, aseveró Biden en un período de dos minutos libres que le permitió el moderador Chris Wallace.

“Nos hemos vuelto más pobres, más divididos, más pobres, nosotros dejamos una economía pujante y él causó la recesión”, aseveró el aspirante demócrata.

Biden, la mano derecha de Barak Obama durante sus dos mandatos (2009-2017), agregó que en esos años hubo 15% menos de violencia, pero de la mano de Trump incrementó y se refirió puntualmente a la crisis por temas raciales.

“La nación está más dividida, no podemos seguir así”, clamó el antiguo senador estadounidense.

Aunque Biden fustigó la división en Estados Unidos, que considera impulsada por Trump, también ahondó más en esa fragmentación política al llamarlo “payaso”, “mentiroso” y “racista”.

“Este presidente ha hecho todo lo que puede para generar división, odio, racismo”, agregó el exvicepresidente.

En el segmento sobre la pandemia del coronavirus, Biden continuó su agenda: “El presidente no tiene plan, no ha desglosado nada, él sabía en febrero lo serio que era esto”.

Fue un debate lleno de ataques en el cual se tocaron diversos temas y tuvo mucha intensidad.

Wallace tuvo que intervenir en varios momentos y en uno, incluso Trump le dijo: “Parece que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende”.

