Sputnik V: 5.000 voluntarios que probaron potencial vacuna rusa no sufrieron efectos adversos significativos

Los 5.000 voluntarios que han probado la Sputnik V, candidata a vacuna contra la COVID-19, no han presentado efectos adversos significativos durante los ensayos, según el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Guintsburg.

“Sputnik V se administró a más de 5.000 ciudadanos durante las pruebas clínicas y la vacunación de los voluntarios, sin que se registraran reacciones colaterales indeseables, excepto las descritas en la instrucción médica”, indicó Guintsburg, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

Rusia registró oficialmente el 11 de agosto la candidata a vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR). Actualmente, se encuentra en la tercera fase de ensayos clínicos.

Sputnik V genera hasta dos años de inmunidad, según sus desarrolladores. La potencial vacuna consta de dos componentes: el primero, se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante tipo 5. El medicamento se administra dos veces, con un intervalo de 21 días.

Rusia registró oficialmente el 11 de agosto la candidata a vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya. Foto: AFP

Rusia dice haber sufrido hackeos por su vacuna Sputnik V

El director del Centro de Investigación Gamaleya, Alexandr Ginzburg, denunció que, hace unos meses, los ordenadores de los desarrolladores de la potencial vacuna rusa fueron atacados por piratas cibernéticos.

“Hubo ataques informáticos. No soy un especialista en tecnologías de la información y no puedo decir si estaban relacionados con la vacuna o no (…), pero hubo intentos de entrar en los ordenadores de nuestros desarrolladores”, sostuvo el especialista en una entrevista a Rossía-1.

Explicó que el intento de hackeo se desencadenó hace unos meses, cuando la candidata a vacuna contra la COVID-19 estaba siendo desarrollada. Las afirmaciones de Ginzburg llegan dos meses después de que el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá alertaran que también habían sufrido las acciones de piratas informáticos contra científicos que trabajan en otras candidatas a vacunas.

Con información de Europa Press

