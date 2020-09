México: niño vendió sus juguetes para comprar una tablet y hacer sus tareas

La crisis por el coronavirus también ha mostrado las diferentes deficiencias que muchos estudiantes tienen en el sector educación al no contar con Internet, suficientes megas o, incluso, un dispositivo para continuar con las clases en línea como es el caso de un niño en México.

A través de las redes sociales, se conoció la historia de Mario, un niño de 11 años que vive en Tamaulipas y que se las ingenió para continuar con sus estudios.

El menor, alumno de sexto de primaria que reside en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, decidió vender todos sus juguetes para comprarse una tablet y seguir con sus clases online.

A inicios del año escolar, su madre le dejaba el celular, pero debido a su trabajo llegó un momento en el que no pudo prestárselo más. “Se lo prestaba al principio, pero el celular me ayuda mucho en el trabajo. Le ayudo a una persona a vender tenis y también así me piden baguets”, explicó.

El menor buscaba continuar con sus estudios. Foto: EFE/referencial

La madre de Mario contó que antes del cierre de los colegios por la pandemia, ella vendía comida en varios planteles. Por su parte, el padre, quien es mecánico, también ha perdido ingresos a causa de la COVID-19.

Ante los bajos ingresos económicos y comprendiendo la necesidad de su madre por usar el celular para hablar con sus clientes y ganar dinero, Mario decidió vender sus figuras de acción y pistolas para comprarse una tablet.

Ubicado en la puerta de su casa, colocó una mesa de plástico sobre la que acomodó todos sus juguetes para su posterior venta. Asimismo, escribió un cartel que explicaba los motivos.

“Vendo mis juguetes. Necesito una tablet o un celular para mis clases. Ayúdame con tu compra”, redactó en letras grandes. Para que la iniciativa de Mario llegara a más personas, su madre, Prudencia Lara, compartió una imagen de su hijo en redes sociales.

Rápidamente la fotografía se viralizó en las redes sociales. Esto originó que una asociación se contactara con la familia para ofrecerle pagar una tablet, a fin de que el menor continúe estudiando sin tener que vender sus juguetes.

