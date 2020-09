México: hombre de 80 años termina su bachillerato y sueña con ser profesional

Nada es imposible para cumplir los sueños y esto lo sabe bien Víctor Nicolás Brígido, quien a sus 80 años terminó su bachillerato en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), México.

La historia del adulto mayor se volvió viral en las redes sociales como símbolo de superación. Fueron tres años en los que hizo todo lo que estuvo en sus posibilidades para continuar y terminar sus estudios.

De acuerdo a la información compartida por el Gobierno de Oaxac; Víctor caminó, motivado por su deseo de aprender, más de 40 kilómetros de la comunidad de Vista Hermosa a San Juan Bautista, Tuxtepec, durante tres años para recibir clases en el Centro de Educación Abierta número 04.

“Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar”, contó el hombre sobre su reciente logro.

Víctor cuenta que estudiar lo ayudó mucho en su trabajo. Foto: Gobierno de Oaxaca/captura

Por su parte, los profesores contaron que Víctor ha sido uno de los mejores estudiantes. Fue aplicado y dedicado en sus clases, siempre entregaba sus ejercicios y tareas como se le solicitaba. Además, siempre asistía bien uniformado.

“Cuando fui chamaco no acudí a la escuela, porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco. Ya cuando fui muchacho aprendí poco a poco a hablar el español”, señala el recién egresado.

Asimismo, también contó que los estudios le han servido para saber cómo cobrar en su trabajo, comercializar sus productos y ayudar a su comunidad. Luego de este logro, Víctor cuenta que desea seguir creciendo profesionalmente.

“Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, concluyó.

