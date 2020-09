Debate electoral entre Trump y Biden: ¿cómo se prepara el escenario de cara a los comicios del 3 de noviembre?

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentará al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, en el primer debate electoral que se llevará a cabo este martes en la Universidad Case Western Reserve, en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio. Ambos aspirantes tendrán su primera prueba de fuego para llegar a la Casa Blanca.

Las recientes revelaciones sobre las declaraciones de impuestos de Trump y el manejo de la pandemia del COVID-19 preparan un encuentro sin precedentes en medio de una acentuada polarización. Contexto que puede ser aprovechado por Biden.

A cinco semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos hay mucho en juego, ya que el país se encuentra atravesando una crisis sanitaria y social. Los dos contrincantes presentarán sus mejores cartas de cara a los comicios del 3 de noviembre.

Desempeño de los candidatos en EE. UU.

Las encuestas nacionales son una buena guía para saber lo popular que es un candidato en toda la nación, pero no son necesariamente una buena herramienta para pronosticar el resultado de la votación.

En 2016, por ejemplo, la candidata demócrata Hillary Clinton lideraba las encuestas y obtuvo cerca de tres millones de votos más que Trump, pero aun así perdió; eso es porque EE. UU. usa un sistema de colegio electoral en el que alcanzar más votos no siempre hace ganar la elección.

Expuesta tal advertencia, Biden ha estado por delante de Trump en los sondeos nacionales la mayor parte del año, informó la BBC.

¿Quién mantiene la ventaja en las encuestas?

En un sondeo realizado por el Washington Post y ABC News, Joe Biden tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el mandatario norteamericano. La ventaja del demócrata fue de ocho puntos en otra encuesta llevada a cabo por The New York Times y Siena College.

Sumando esos resultados, el liderazgo del exvicepresidente sobre el republicano, según el promedio de encuestas recientes de RealClearPolitics, es de 7 puntos.

Ambos sondeos fueron realizados tras el fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, pero antes de que Trump nombrara a la magistrada federal Amy Coney Barrett el sábado pasado.

Cabe mencionar que el demócrata superó a su contrincante por 8 puntos en la pregunta sobre quién era más confiable para manejar el próximo nombramiento en la Corte Suprema, de acuerdo a The Washington Post y ABC. La misma cuestión hizo que Biden aventajara a Trump por 50% a 43% en la encuesta de The New York Times-Siena.

Temas del debate electoral

La comisión de la contienda política sostuvo que los puntos están sujetos a cambios basados en novedades de noticias, pero los seis segmentos serán los registros de Trump y Biden, la Corte Suprema, el coronavirus, la economía, raza y violencia en las ciudades, y la integridad de la elección.

Cada tema tendrá una duración de 15 minutos, en los que ambos candidatos podrán manifestar, argumentar y defender sus posturas de los asuntos mencionados.

Para Biden, el debate servirá como una especie de reintroducción. Aunque ha participado en eventos limitados en algunos estados y concebido entrevistas a los medios de comunicación. Un fuerte resultado tras su intervención podría poner a Trump contra las cuerdas, pero uno débil podría reestructurar la carrera hacia la presidencia.

Impacto del COVID-19 en el respaldo de Trump

La pandemia del nuevo coronavirus ha dominado los titulares en Estados Unidos desde el inicio del año y la valoración de las acciones del presidente ha estado dividida, de manera predecible, según filiaciones políticas.

El apoyo a su enfoque tuvo su punto crítico a mediados de marzo luego de que declarara la emergencia nacional y pusiera 50.000 millones de dólares a disposición de los estados para mitigar la propagación del virus.

En julio los reportes sugerían que incluso sus partidarios comenzaban a cuestionar su proceder ante la crisis sanitaria, a medida que estados del sur y del oeste del país se enfrentaban a nuevos brotes de la COVID-19. Pero en agosto y setiembre, el respaldo de los republicanos a la administración de Trump remontó levemente.

El jefe de Estado espera que la llamada Operación Velocidad Máxima, la iniciativa de su mandato para el desarrollo rápido de una vacuna, pueda propiciar una “sorpresa de octubre”: un suceso de último minuto que dé la vuelta a la intención de voto.

Comentario de los expertos

“A los dos candidatos les cuesta contener sus emociones y creo que las cosas se pondrán feas, especialmente en el caso de Trump, cuyo estilo se basa en insultos y burlas de patio de colegio. El reto para Biden será parar esos abusos sin perder los estribos”, expresó Alan Schroeder, profesor de la Universidad Northeastern y especialista en debates televisivos.

Por su parte, Jhon Geer, un experto en la opinión de los votantes de la Universidad de Vanderbilt, se pregunta si el mandatario reaccionará mal a las preguntas agudas o poco amistosas del moderador Chris Wallace de Fox News. “¿Tendrá Trump dificultades para contestar a preguntas que no sean fáciles de responder?”, manifestó.

