¿Qué es el ‘Obamacare’ y por qué se ha convertido en el flanco de ataques de Trump?

El 23 de marzo de 2010, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés) para los ciudadanos y que los medios de comunicación denominaron como el ‘Obamacare’.

El propósito de la ley es llevar que el cuidado de la salud sea más económico y más asequible para la mayoría de los estadounidenses.

La Corte Suprema de EE. UU. apoyó el 'Obamacare’ el 28 de junio de 2012 con cinco votos a favor y cuatro en contra. Esto permitió que millones de personas que no estaban aseguradas pudieran acceder a tener opciones en cuanto al cuidado de la salud.

De acuerdo al portal de ObamaCare Facts, 44 millones de estadounidenses (16% de la población) no contaba con un seguro médico en 2013. Además, indica que la mayoría eran familias trabajadoras y otros que no podían pagar un seguro médico. Sin embargo, la tasa de no asegurados disminuyó por debajo del 10% durante el año 2015.

El tema ha salido a relucir en los últimos días a propósito de las próximas elecciones en EE. UU. donde el actual mandatario busca la reelección y el candidato demócrata busca la presidencia por primera vez.

El último domingo, los opositores de mayor jerarquía dentro del partido acusaron a Trump de manipular el Tribunal Supremo para derogar la reforma de Obama , que es muy popular entre los estadounidenses y que fue usada como parte de la campaña para que los demócratas recuperaran la mayoría en la Cámara Baja en las elecciones legislativas en 2018.

Desde Wilmington (Delaware), Joe Biden, candidato presidencial, dijo que los republicanos buscan una oportunidad para acabar con dicha ley.

“No hay ningún misterio en lo que está pasando aquí, el presidente de EE.UU. está tratando de eliminar la Ley de Cuidado Asequible, lo ha intentado durante los últimos cuatro años. El Partido Republicano ha intentado eliminarla durante una década”, aseveró Biden.

“Trump no ha hecho nada por la dignidad de las familias hispanas”, sostuvo el candidato demócrata. Foto: CJ Gunther / EFE

Los republicanos quisieron derogar la reforma de salud en el pasado

En 2010, la reforma sanitaria de Obama fue rechazada por la mayoría de los miembros del Partido Republicano, quienes han intentado derogarla por la vía judicial ante el Supremo y por el Congreso. No obstante, los intentos por llegar a ese cometido han fracasado.

Estiman que tienen una última oportunidad el próximo 10 de noviembre. Momento en el que el Tribunal Supremo debe evaluar una denuncia contra el 'Obamacare’ que ha interpuesto un grupo de fiscales estatales del partido republicano y que es apoyado por el gobierno de Trump.

