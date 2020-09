Colombia: rescatan a mujer víctima de agresiones de su expareja

Una mujer que permaneció más de ocho horas en el mar fue rescatada por un grupo de pescadores a tres kilómetros de las playas de Salgar en Colombia durante el último sábado.

Según RCN, la mujer rescatada fue identificada como Angélica G., de 46 años, quien manifestó ser víctima de violencia intrafamiliar durante varios años por parte de su exesposo.

“No me pude alejar de él porque mis niñas estaban pequeñas. Muchas veces denunciaba, pero la Policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones”, manifestó al citado medio.

Confesó que, debido a los maltratos, permaneció casi seis meses deambulando en las calles y que después fue enviada a un lugar de paso. Sin embargo, detalló que no recibió la ayuda necesaria luego de que le informaran que se había acabado la medida de protección porque él ya no se encontraba en Barranquilla.

Detalló que ante la grave situación por la que atravesaba, pidió prestado para un pasaje y se dirigió hasta el mar. “Al estar en la orilla me encontré con la soledad y decidí lanzarme", contó.

“El señor que me rescató en la mitad del mar me dijo que estaba inconsciente, flotando. Gracias a Dios estaba viva, y me lanzó un salvavidas", dijo la mujer sobre el pescador que la ayudó a subir a su embarcación tras pasar ocho horas flotando de manera inconsciente.

Angélica G. expresó que se arrepiente de lo que hizo. “Volví a nacer, gracias a Dios. Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda, no hubiera tomado esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque tengo una nueva oportunidad para seguir adelante”, manifestó.

