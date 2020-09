La activista Estefanía Moghli Torralba, conocida en España como Fanny y líder del colectivo Almas Veganas, ha hablado sobre la violencia y la criminalización hacia el trabajo sexual, un oficio al que se dedica desde hace años.

Vegana y feminista, así se describe Fanny, quien ahora volvió a ser tendencia al hablar sobre su experiencia como meretriz en un clip publicado en su canal de YouTube, en el que recibió comentarios violentos.

“Yo soy trabajadora sexual y la verdad es que no me sorprende para nada que haya pasado esto. Esperaba que sucediera en algún momento porque estamos sufriendo desde hace un año y pico un escarnio brutal hacia mi persona y hacia el colectivo animalista en el que milito", dijo la joven residente de Barcelona, España.

Añadió que este no es un trabajo “reconocido, se estigmatiza mucho y se criminaliza a todas las personas” que lo practican.

"El trabajo sexual es trabajo. Muchas compañeras están trabajando para que se reconozca y podamos tener derechos como cualquier trabajo. Los derechos que existen son una mierda total, vivimos en una total precariedad”, aseveró Fanny.

“Ya está bien de seguir este sistema patriarcal que dice qué está bien y qué no. Qué podemos hacer y qué no con nuestros cuerpos. Para algo son nuestros (...) Podemos ser feministas y trabajadoras sexuales. Vamos a ver... a mí no me representa este feminismo hegemónico abolicionista; discrimina a muchísimas compañeras, no es inclusivo", zanjó.

